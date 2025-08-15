聽新聞
抗戰勝利80周年 名將孫貼詩文 莫忘犧牲換來慘烈勝利

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
抗戰勝利80周年，抗日名將劉鼎漢（右）家屬貼文，提醒莫忘當年有多少人為了保衛中華民國及國旗而犧牲生命，才換來慘烈的勝利。圖／劉國青提供
抗戰勝利80周年，抗日名將劉鼎漢（右）家屬貼文，提醒莫忘當年有多少人為了保衛中華民國及國旗而犧牲生命，才換來慘烈的勝利。圖／劉國青提供

今天是抗戰勝利80周年紀念日，抗戰名將劉鼎漢將軍的孫子、文化大學建築與都市設計系兼任助理教授劉國青特別在臉書貼文，節錄分享劉鼎漢在抗戰勝利時，以「旗」為題目寫下的詩。希望藉此提醒國人，當年有多少人為了保衛中華民國及這面國旗而犧牲生命，才換來這慘烈的勝利。

仇恨可以放下，但歷史不能遺忘

命令我們

用生命守望著祖國的土地

旗命令我們

用刀槍保護著自己的生命

旗命令我們

用堅強的意志

去完成閃鑠在自己內心的理想

我們為了這面旗

倒下了一個伙伴

另一個又擎起了這面旗

前進了，前進了

鮮血染紅了這面旗呵

子彈穿通了這面旗呵

旗，永遠地還是在大陸上飄揚著

旗，永遠地還是在軍隊前面飄揚著

有了這大旗

祖國才能自由，平等，獨立

旗到了那裏

那裏才有自己的文字，語言……

苦戰八年了

為了這面的旗

這勝利的旗

這光榮的旗

插遍了亞細亞的土地

插遍了世界弱小民族的土地

我們向她立正，敬禮，吹號

我們向她歌唱，狂歡……

根據劉鼎漢將軍紀念館的紀錄，本文收錄於劉鼎漢將軍詩集：碑，劉鼎漢時任99師297團上校團長，該文說明在全國軍民一條心的對日抗戰，歷經八年，終獲勝利！因為有了這大旗祖國才能「自由，平等，獨立」。

劉鼎漢將軍生於國元年，中央陸軍軍官學校武漢分校第七期畢業，抗戰爆發後投入淞滬會戰、第一、二、三次長沙會戰、長衡會戰等戰役，出身陸軍第十八軍，為國軍土木系著名將領，八二三砲戰爆發時，臨危受命赴金接替副司令官，輔佐司令官胡璉，主管作戰任務。

抗戰 命令

