聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德二戰終戰紀念被批媚日 蕭旭岑：愧為中華民國總統

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
馬英九基金會執行長蕭旭岑。圖／聯合報資料照
馬英九基金會執行長蕭旭岑。圖／聯合報資料照

今為二戰終戰日，也為中華民國抗戰勝利日，不過賴清德總統於臉書上的發文，只提終戰而不提抗戰，也被質疑有美化日本之嫌。馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，賴清德愧對自己身為中華民國總統。

賴清德除了不提抗戰，強調終戰之外，也稱在二戰結束後幾周，一架載著美國、澳洲、荷蘭等盟軍被釋放戰俘的軍機，因颱風墜毀在嘉明湖一帶，全員不幸喪生。當時，前往救援的團隊，成員包括當時的日本憲兵與警察，原住民、以及包含閩南、客家族群在內的台灣人，一同上山搜救，卻因惡劣天氣不幸罹難。這場空難與山難，被稱為「三叉山事件」。

蕭旭岑表示，抗戰勝利與台灣光復80年，對中華民國、對抗日犧牲的台灣人而言，是何其重要的日子，賴清德卻隻字不提抗日，還刻意美化日本當年作為，這是媚日、切割歷史，也愧對自己身為中華民國總統。

蕭旭岑指出，日本人當年殘暴侵略中國，無數國人因而犧牲，包括可憐的慰安婦，至今換不來日本政府一句道歉，凡是中華民族兒女，絕對不能遺忘這段歷史，更不能顛倒黑白，認賊做父。如果還有人刻意淡化甚至美化日本政府當年的作為，更加不可原諒。

蕭旭岑痛批，賴清德刻意美化日本侵華歷史，對日本卑躬屈膝，扭曲、切割歷史記憶，對得起在日據時期犧牲生命的台灣人嗎？賴政府連之前日本人竊取台積電機密，也都不敢有任何的抗議，怎能奢望賴清德為台灣人爭取權益？

蕭旭岑指出，賴清德自上任以來，嘴上講團結，做為卻都是撕裂、分化國人。當賴清德居然可以切割扭曲抗日歷史，已經有虧中華民國總統職守，要如何團結國人？在台灣光復80年的今天，「我們可以選擇向前看，但絕對不該忘記這段慘痛的歷史」。

賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

日本 賴清德 蕭旭岑

延伸閱讀

賴清德只提終戰不提抗戰 許宇甄：自我矮化又媚日

呂秀蓮：賴清德應辭去民進黨主席 否則恐重演「9%總統」

處處有玄機！藍營「南方四賤客」宣傳片狂諷賴清德 粉專挖出11大梗

賴清德「水逆」陷危機 他以2018年蔡英文為例：解方只有2句話

相關新聞

國台辦批：賴喪失民族立場

賴總統在臉書昨天就日本投降八十周年發文「終戰紀念日」等內容，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨晚批評稱，賴清德「完全喪失民族立場，...

只提終戰不提抗戰 賴總統挨批媚日

昨天是日本在第二次世界大戰投降八十周年，賴清德總統透過臉書表示，二戰最寶貴的教訓是：團結必勝、侵略必敗，「在終戰紀念日的...

管中閔：賴政府想抹掉抗戰歷史記憶

民進黨政府今年刻意淡化抗日戰爭勝利八十周年，台大前校長管中閔昨在北市府開展，他說，政府不做，民間可以做；政府想抹掉的歷史...

新聞眼／賴總統棄抗戰話語權 削弱台灣主體性

今年是二戰結束也是我國對日抗戰勝利八十周年，但作為中華民國總統的賴清德昨卻只透過臉書發文紀念，全文隻字未提「中華民國」與...

賴總統「終戰」發文惹議 他點出親日史觀讓賴陷「雜質」困境

賴清德總統今天在臉書發文，紀念二戰「終戰」八十周年，但未提及「抗戰」一詞。醫師沈政男說，「終戰」是源自日本天皇發表的「終...

賴清德避談抗戰 馬英九：媚日遺忘國人屈辱、不配當中華民國總統

今天是日本在第二次世界大戰投降80周年，對比大陸大肆舉辦紀念活動搶抗戰話語權，賴清德總統臉書貼文通篇未提抗戰勝利，僅稱「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。