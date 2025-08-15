二戰終戰80年 台籍老兵身影映照東南亞國家獨立路

80年前，一批台灣年輕人因戰爭遠赴4000公里外的印尼，戰後有人留下來幫助印尼獨立，被奉為建國英雄；有人匿居叢林數十年後才知二戰早已結束，恍如隔世。這群當年意氣風發的台灣少年兄，隨著烽火流離的人生，映照出東南亞國家追求獨立路上的斑斑血淚。

●印尼建國英雄李柏青 安倍晉三到印尼必親自拜訪

1922年出生於台灣台南的李柏青（日文名為宮原永治）在太平洋戰爭爆發後，以志願兵身分加入日本陸軍，轉戰菲律賓、緬甸以及印尼等地。

從台南到印尼，從印尼到東京，戰後李柏青流轉在不同國家的出入境關卡間，他沒有選擇做個日本人，1974年後也未再回到台灣，而是留在印尼，貢獻印尼社會。

二戰結束後，李柏青和其他900多名日軍同袍加入印尼游擊隊，向荷蘭殖民政府宣戰。戰爭的慘烈，讓他的900多名同袍中有半數為印尼的獨立戰爭犧牲。

李柏青和同袍加入印尼游擊隊，對抗荷蘭軍隊，並提供游擊隊作戰所需的武器、物資，協助訓練人員，最後幫助印尼人民打敗荷蘭人，完成印尼獨立建國大業。

印尼建國後，倖存的日籍游擊隊員，包括李柏青在內，有300多人選擇留在印尼當地，謝絕返回日本。李柏青戰後在印尼從事土木業，並與印尼女子結婚，取得印尼國籍，育有3名子女。

2005年，印尼名為Umar Hartono的李柏青出席印尼建國60周年慶典，獲得當時印尼總統尤多約諾頒贈印尼建國英雄勳章。他也是第一位獲得這項殊榮的外國人。

李柏青於2013年10月病逝於雅加達的醫院，他身後被安葬在印尼國軍英雄公墓，這是印尼政府對他的最高敬意。

中央社記者曾走訪他生前創立的「公民友誼基金會」（Yayasan Warga Persahabatan），基金會職員波比（Poppy）表示，李柏青為人友善、沉默寡言，而他也沒有忘記自己的根本。

波比說，雖然李柏青自己平常都以印尼話和大家溝通，不過他的女兒在他的教育下，精通中文；有來自台灣的旅客到印尼時專程到基金會拜訪他，且他和台灣之間也有小規模的生意往來。

值得一提的是，前日本首相安倍晉三多次造訪印尼，必定會專程安排時間前往「公民友誼基金會」拜會李柏青，向他表達敬意。基金會裡掛的數張安倍晉三訪問印尼時與他的合照就是最好的見證。

李柏青生前受訪時曾透露，他曾在1974年回台灣，感覺台灣仍處在白色恐怖氛圍，加上他曾在緬甸與國民政府軍隊交手，擔心會遭到清算，因此他在台灣與父母匆匆見面後，隨即離境。

參與印尼獨立戰爭的經驗成為李柏青一生中引以為傲的一段經歷。他的孫子傑文（Jevan Purnawan）表示，祖父生前經常向他講述參加戰爭的故事，祖父也以參加印尼獨立戰爭為榮。

●印尼國父蘇卡諾奉為國賓 陳智雄獻身台灣獨立運動

曾被印尼國父蘇卡諾奉為國賓的台灣人陳智雄，二戰期間被日本外務省派至印尼工作，在戰爭結束後，他選擇留在印尼經商，並暗中把日軍遺留下來的大批武器提供給印尼獨立革命軍，也因此被荷蘭軍政府逮捕並囚禁達一年之久。

印尼獨立後，蘇卡諾有感於陳智雄冒死義援，待他如國賓，並授以榮譽國民。

陳智雄後來獻身台灣獨立運動，他於1962年在台灣政府被逮捕，移送到警備總部，遭軍法官判死刑，1963年被送上刑場槍決。

陳智雄的女兒陳雅芳直到2013年3月來台參加他的追思會，才收到遲了50年的父親遺書。

陳雅芳從小在印尼長大，來台取得陳智雄當年撰寫的遺書與相關文件後，才了解父親的事跡與勇氣，不僅化解幼年時對父親不顧家庭的誤解，也以父親一生為民主自由犧牲的情操為榮。

陳智雄的故事也被金鐘導演陳冠宇拍攝台語紀錄片「尋找陳智雄」，記錄以台灣民主運動者和印尼籍女兒尋父30年過程為主題，揭開一段被遺忘的歷史。

●躲藏摩羅泰島叢林31年 李光輝傳奇見證和平可貴

不同於李柏青和陳智雄，本名史尼育唔的李光輝在1942年加入高砂義勇隊，被徵召至印尼最北端小島摩羅泰島（Morotai）參戰。他在戰爭中失聯，憑著身上僅有的步槍、幾十發子彈、鋼盔、餐鍋和少許日用品躲藏在叢林中，等待援軍。

二戰期間，摩羅泰島被日軍占領，美國太平洋軍區總司令麥克阿瑟從摩羅泰島西南角登陸，擊敗駐守島上的500名日軍。這段歷史也在摩羅泰留下許多歷史痕跡。

躲在摩羅泰島叢林的李光輝完全不曉得日本已經戰敗，靠著野外求生技術，獨自在荒島叢林過了31年魯賓遜般的蠻荒生活，直到1974年被島上居民發現後，才回到睽違32年的故鄉台灣。

中央社記者曾登島採訪，當地民眾帶記者前往島上名為「SP2 中村（李光輝的日文姓氏）」1處洞穴附近，查看一塊據說是李光輝當年塗鴉刻劃的石頭，附近位於達和吉拉村（Dehegila Village）的瀑布也因為李光輝的故事被取名為「中村瀑布」，意外成為觀光景點；當地也流傳，李光輝當年的躲藏地因為有神秘的「摩羅族」人庇佑，才能安然度過31年的叢林生活。

●駐紮新加坡死裡逃生 楊馥成戰後被當匪諜關6年

根據BBC中文網報導，出生於1922年的楊馥成來自台南下營鄉，高齡104歲的他在日本沖繩及台灣基隆都有居所，時常往返於兩地。

原名楊清福的楊馥成小學畢業後，以優異的成績考入日治時期的名校嘉義農林學校（嘉農，日語稱KANO）。畢業後原本想擔任公務員，但日本總督府實施志願兵制，鼓勵台灣青年參軍，楊馥成在1942年決定報考從軍。

楊馥成回憶，1943年，他被派往當時日本控制的新加坡，加入日本軍政部的「南方派遣軍野戰貨物廠」，他所在的部隊約十多人，駐紮在馬六甲海峽的一個小島，協助日本南洋軍隊在馬來西亞的物資補給，因此經常與當地華僑交易。他因為精通日文、漢語及台語，受到部隊高層器重。

他在搭乘船艦「北光丸」前往新加坡的小島時，目睹其他日本船艦在美軍的攻擊下相繼沉沒，只有「北光丸」死裡逃生。

1945年8月，日本投降。當時楊馥成因在日本軍中獲得賞識，長官建議他隨日軍返回日本，認為如果回到台灣，面對的是剛打完仗的蔣介石軍隊會吃虧。但楊馥成對於台灣擺脫殖民地充滿希望，讓他決定回到故鄉。

楊馥成在2020年在接受日本政論家矢板明夫訪問時說，他回到台灣後，目睹軍紀渙散的國民黨軍隊，感到失望。「當時，國民黨發給我中華民國的戶籍時，我在心裡吶喊『我不是中國人』，那時我深深感受到身為台灣人的悲哀。」

後來楊馥成在基隆擔任「和平日報」記者，不久後，蔣介石政府展開全台「掃蕩共諜」的行動，楊馥成的老家鄉長被視為共諜處以死刑，他的房間也被搜出一本日語版的馬克思「資本論」，他因「匪嫌」罪名判刑多年，總共被關了6年8個月。

楊馥成出獄後透過當年在台灣嘉農恩師的介紹，先在台灣協助日本專家進行農業研究及交流，並自學農業知識，最終獲得日本特許大學的博士學位。他隨後與日本的老朋友及長官聯繫，以農業專長在1983年到日本駐菲律賓的大使館工作，協助當地的農業改革。

