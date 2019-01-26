親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
火電吹除役風暴
百里侯上任滿月
禁陸產品護國安
鄭麗君遭呼巴掌
立委補選觀察站
政治
軍事
綜合

終於！川普宣布短期重啟方案 讓政府運作三周

台電：盼燃煤機組轉為備用

2019-01-26 00:37聯合報 記者鄒秀明／台北報導

台電表示，現存燃煤機組希望轉為備用，圖為興達電廠室內煤倉。圖／聯合報系資料照片
台電表示，現存燃煤機組希望轉為備用，圖為興達電廠室內煤倉。圖／聯合報系資料照片
分享
針對台電興達電廠三、四號機許可證二月四日到期，環團反對再展延許可，台電發言人徐造華說，興達電廠已有新增高效率燃氣複循環機組的計畫，目前正進行環評。現存燃煤機組希望轉為備用，台電會積極與縣市長溝通。

台電表示，可理解環保團體的訴求，也認同追求改善空品，而日前美國商會調查有八成七企業憂心台灣的電力供應，台電同樣希望做到穩定供電，由於「不同團體有不同訴求」，台電希望滿足各種需求，但也盼能有綜合考量的空間，做到穩定供電、環境保護、合理電價

興達電廠已有四部燃煤機組，一、二號機組預計二○二三年除役，並新增三部高效率燃氣複循環機組，在燃氣機組力拚二○二三年起陸續發電前提下，三、四號燃煤機組最快提前至二○二五年除役。

台電表示，興達電廠已投入三○九億元改善空汙排放，包含興建四座室內煤倉、室外煤場防塵柵網裝設及更新、擴建靜電集塵器等。配合高雄地方空氣品質友善降載，前年一月起至今，已累計降載六一八次，減發超過二十三點四億度電（含歲檢修）。

不僅高雄的興達電廠面臨環團壓力，台中市也要求中火最舊的四號機組除役，對此徐造華說明，台電現有每部機組都很珍貴，不好隨便言退，主要是每部機組都有大修排程，若在尖峰用電時期，萬一有機組突然故障，都需要找出機組緊急調度。中火卅年的機組不能用「老舊」來形容，在國外也常見卅年的機組持續上線發電。

台電電價空氣品質電廠環評
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

火力電廠面臨除役風暴 衝擊全台電力調度

2019-01-26 00:20

電廠不要在我家後院…鄰避情結 中央有解？

2019-01-26 00:10

興達2燃煤機組展延？ 高市府傷腦筋

2019-01-26 00:30

中火許可年底到期 盧秀燕要求拆四號機

2019-01-26 00:26

不要燃煤電廠！侯友宜：要把深澳變美景

2019-01-26 00:21

協和電廠填海設機組 地方批：衝擊生態和漁場

2019-01-26 00:04

熱門文章

便宜的最貴！ 成大電機系教授點出為何要禁用華為

2019-01-25 10:18

30萬挺韓留言蒸發 踩到網友禁忌…她也說是誤會

2019-01-25 09:00

被問「你漁市不熟齁」 韓國瑜秒回9字現場笑翻

2019-01-25 12:35

賴清德喊修憲 孫大千：考驗北京忍耐力或台灣人戰鬥力？

2019-01-25 10:11

韓冰來了！台中天津年貨大街暴動了

2019-01-25 21:50

大數據看2020總統大選！蔡英文戰力滿點 國民黨獲勝要靠他？

2019-01-25 14:34

韓國瑜：高雄等一百年才成全台重心 將來一定不得了

2019-01-25 09:06

影／蔡英文釋利多！警方將可使用軍醫院福利

2019-01-25 15:40

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top