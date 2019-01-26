台電：盼燃煤機組轉為備用

2019-01-26 00:37 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ／台北報導



台電表示，現存燃煤機組希望轉為備用，圖為興達電廠室內煤倉。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 針對台電興達電廠三、四號機許可證二月四日到期，環團反對再展延許可，台電發言人徐造華說，興達電廠已有新增高效率燃氣複循環機組的計畫，目前正進行環評。現存燃煤機組希望轉為備用，台電會積極與縣市長溝通。

台電表示，可理解環保團體的訴求，也認同追求改善空品，而日前美國商會調查有八成七企業憂心台灣的電力供應，台電同樣希望做到穩定供電，由於「不同團體有不同訴求」，台電希望滿足各種需求，但也盼能有綜合考量的空間，做到穩定供電、環境保護、合理電價。

興達電廠已有四部燃煤機組，一、二號機組預計二○二三年除役，並新增三部高效率燃氣複循環機組，在燃氣機組力拚二○二三年起陸續發電前提下，三、四號燃煤機組最快提前至二○二五年除役。

台電表示，興達電廠已投入三○九億元改善空汙排放，包含興建四座室內煤倉、室外煤場防塵柵網裝設及更新、擴建靜電集塵器等。配合高雄地方空氣品質友善降載，前年一月起至今，已累計降載六一八次，減發超過二十三點四億度電（含歲檢修）。

不僅高雄的興達電廠面臨環團壓力，台中市也要求中火最舊的四號機組除役，對此徐造華說明，台電現有每部機組都很珍貴，不好隨便言退，主要是每部機組都有大修排程，若在尖峰用電時期，萬一有機組突然故障，都需要找出機組緊急調度。中火卅年的機組不能用「老舊」來形容，在國外也常見卅年的機組持續上線發電。