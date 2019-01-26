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終於！川普宣布短期重啟方案 讓政府運作三周

電廠不要在我家後院…鄰避情結 中央有解？

2019-01-26 00:10聯合報 本報記者鄒秀明

南部反空汙大聯盟反對興達電廠三、四號機展延，昨天到台南市政府陳情 ，要求市長黃偉...
南部反空汙大聯盟反對興達電廠三、四號機展延，昨天到台南市政府陳情 ，要求市長黃偉哲支持讓興達燃煤除役。 記者邵心杰／攝影
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自去年九合一大選以來，國內空汙民怨遲遲未解，台電更成為眾矢之的，各縣市首長上任後，各地都有「供電很重要，但發電不要在我家後院」的鄰避情結，對於地方、環團的動作，號稱「接地氣」團隊卻拿不出負責的態度出面協調，似乎還陷入能源政策失靈狀態。

九合一選後，地方政府、民間喊出「中電不北送、南電不北送」，希望減少電廠排放，至於北部怎麼辦？台中市長盧秀燕甚至比喻，「北部自家有微波爐，卻跑到我家燒煤煮飯」。

不僅台中，昨天也傳出有環團要台南市政府出面，向高雄市表達反對興達電廠三、四號機展延許可。至於新北市長侯友宜則在就職滿月之際，也回到九合一選舉時的攻防焦點深澳電廠，表明要落實政見。

目前台灣電網仍屬封閉型電網，北南電力須互相支應調度，一波波地方提出的訴求，放在全國角度出現矛盾，台電不得不出面說明，但總是力有未逮。反觀從全國電力規畫，乃至於空汙問題該怎麼對症下藥，都遲遲不見中央政府拿出「態度」。

另一方面，再看政府「積極」推動的離岸風力發電，從前閣揆的看守狀態開始，官員們先前為了幫開發商闖關，一再發揮讓人難以想像的超高行政效率，為何不拿出一點點心力來協調地方意見，幫台電、中油解決因應能源轉型的環評問題？

地方往往基於在地情結提出訴求，但通盤整體考量、協調出全盤政策則是中央政府不能迴避的職責，號稱「接地氣」的團隊應該劍及履及，直接面對問題核心展現魄力，唯有拿出中央的高度與誠意，協調出各地方都能接受的政策，更能獲得掌聲；若任由鄰避情結發酵，到頭來中央政策一事無成，反被選民視為空氣。

台電環評深澳電廠高雄市盧秀燕
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