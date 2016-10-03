除了女兒 和章子怡形影不離的還有它

2016-10-03 12:21 聯合報 記者陶福媛╱即時報導



WhatsApp



章子怡和女兒形影不離，出國也把女兒帶身邊，一只Miu Miu「DAHLIA」馬鞍包也是最愛。圖／Miu Miu提供 分享 facebook

「一代宗師」章子怡產後上工，幾乎與寶貝女兒「醒醒」形影不離，就連日前受邀出席多倫多影展一連工作十來天，也把女兒帶在身邊。除了醒醒，一只Miu Miu「DAHLIA」馬鞍包，也是時時刻刻陪伴在章子怡身邊的最愛。

章子怡有女萬事足，經常在微博狂曬自己與寶貝女兒「醒醒」的幸福親子照，近日她上傳九個月大的女兒和老公汪峰聯手彈吉他的影片，贏得粉絲上萬個讚，儼然是「曬娃狂人」。近日她被拍到閒暇之餘滑手機，一副專注深情模樣，恐怕又在微博分享當了新手媽媽後的育嬰心得，仔細一瞧，還有一只Miu Miu白色經典「DAHLIA」馬鞍包靜靜倚在身旁。

Miu Miu的「DAHLIA」馬鞍包最近成為好萊塢女星的最愛，除章子怡外，名模Gigi Hadid、孫菲菲也拎這款包亮相。最近星運日正當中的Gigi Hadid是新生代名媛系名模代表，平日最愛街頭風裝扮的她，渾身洋溢青春活力，她手中拎的皮包通常都很厲害，Miu Miu「DAHLIA」馬鞍包即是其一。