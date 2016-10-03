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金獎白蘭氏燕窩

柯震東入圍金馬影帝 網友酸吸毒犯還被提名

2016-10-03 10:32聯合新聞網 噓編／綜合報導

第53屆金馬獎日前公布入圍名單，柯震東因主演《再見瓦城》入圍金馬影帝，引發網友討論。曾經因吸毒鑄下大錯的他，在個人IG留下感謝金馬入圍發言時，遭網友嗆：「為什麼你這種吸毒犯還會被提名啊？很奇怪誰讓你拍電影的？」，還質疑是否金馬獎跟柯震東「狼狽為奸」。

圖／擷自柯震東IG
圖／擷自柯震東IG
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面對網路酸言批評，柯震東回應：「我一直在為我犯過的錯努力！為我熱愛的事情付出！雖然很多都變徒勞無功！但我還是一天一天希望更好！你可以罵我我都收！但請不要沒來由的攻擊金馬獎或其他電影盛事！而且我不會因為你的話而變的更糟！但我卻會因為其他人的鼓勵而變的更好！這就是正面能量的意義跟超能力！所以請你在這留言外也花點時間去讚美你覺得值得讚美的人。」，他表示自己誠心悔過，也希望網友不要攻擊金馬獎，贏得許多其他網友力挺與支持。

電影《再見瓦城》在第53屆金馬獎風光入圍最佳影片、最佳導演、男女主角、原創劇本以及美術等多項大獎，柯震東、吳可熙是首度問鼎影帝后，導演趙德胤也榮獲本屆金馬獎年度台灣電影工作者。柯震東曾以《那些年，我們一起追的女孩》奪得金馬最佳新演員獎，相隔5年柯再以《再見瓦城》角逐金馬影帝，評審認為他演出「脫胎換骨，完全令人信服」，以入圍肯定演技。

柯震東和吳可熙為了《再見瓦城》接受一年的演員訓練，老外看見他們還以為是「真的工人...
柯震東和吳可熙為了《再見瓦城》接受一年的演員訓練，老外看見他們還以為是「真的工人」。 圖／岸上影像及前景娛樂提供
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「再見瓦城」入圍金馬獎最佳影片和影帝影后等多項大獎。圖／岸上影像及前景娛樂提供
「再見瓦城」入圍金馬獎最佳影片和影帝影后等多項大獎。圖／岸上影像及前景娛樂提供
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※ 提醒您：遠離毒品 珍惜生命

柯震東金馬獎趙德胤

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