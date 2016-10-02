海倫清桃慶生神秘男告白 美中不足被跟蹤....
33歲台越混血女星海倫清桃2日辦粉絲慶生會，壽星桃花旺，現場50名粉絲清一色是男性，還有一名神秘愛慕者因未事先報名無法進場，一早就在餐廳門口癡癡地等，等看到海倫清桃後，送了名牌包即走人，帥氣瀟灑行徑，讓海倫清桃大傻眼。
海倫清桃上個月23日過生日，前陣子因過於忙碌，直到這個月才有空慶生，去年她曾收過神秘粉絲送的捧花藏鑽戒，雖然感動卻也心驚，想歸還卻不知送何處，這次則有神秘男送的價值10萬元的名牌針織包，她形容對方外型陽光健康，有禮貌、很和善，且送了禮物沒有多說一句話的方式，讓她覺得很帥氣，對方也沒有留下聯絡方式，讓她覺得有點可惜，但還是呼喊對方可以留私訊給她，認為交個朋友也不賴。
海倫清桃獨身在台生活，因為投資理財有一套，是個小富婆，之前她曾在臉書透露買了賓士車被罵炫富，前陣子她又買了藍寶堅尼跑車，但她改為低調不敢po照，直說：「我買的是二手車，拜託不要寫啦，好怕被罵。」和粉絲開派對慶生很開心，海倫清桃笑稱美中不足的是下午被跟蹤一事，她說，離開派對後，她開著愛車打算和車隊朋友聚會，沒想到突然發現有人跟蹤，她告訴記者一整個下午逛遍半個台北市還未將人車甩掉，後來還報警，但後來得知應是狗仔，她說：「這樣的跟蹤已經嚇到腿軟了。」
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