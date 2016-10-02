海倫清桃慶生神秘男告白 美中不足被跟蹤....

2016-10-02 22:18 聯合報 記者陳慧貞╱即時報導



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33歲台越混血女星海倫清桃2日辦粉絲慶生會，壽星桃花旺，現場50名粉絲清一色是男性，還有一名神秘愛慕者因未事先報名無法進場，一早就在餐廳門口癡癡地等，等看到海倫清桃後，送了名牌包即走人，帥氣瀟灑行徑，讓海倫清桃大傻眼。

海倫清桃上個月23日過生日，前陣子因過於忙碌，直到這個月才有空慶生，去年她曾收過神秘粉絲送的捧花藏鑽戒，雖然感動卻也心驚，想歸還卻不知送何處，這次則有神秘男送的價值10萬元的名牌針織包，她形容對方外型陽光健康，有禮貌、很和善，且送了禮物沒有多說一句話的方式，讓她覺得很帥氣，對方也沒有留下聯絡方式，讓她覺得有點可惜，但還是呼喊對方可以留私訊給她，認為交個朋友也不賴。