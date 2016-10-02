韓國歐巴接力攻台 安宰賢、黃致列同場會粉絲

2016-10-02 22:11 聯合報 記者周筱婷╱即時報導



WhatsApp



南韓實力派歌手黃致列將於下月6日首度來台，在台北國際會議中心（TICC）會粉絲。曾在「我是歌手4」節目中勇奪季軍的他，也為近日相當火紅的韓劇「雲畫的月光」演唱OST，本次來台可望親自獻唱。南韓人氣演員安宰賢也預計於下月5日在同一場地舉辦首場粉絲見面會。韓國歐巴們接力來台，粉絲們的荷包真的燒很大。

黃致列出道已有9年之久，2006年演唱韓劇「戀人」主題曲，隔年正式出道，但後來唱片公司倒閉，他因此暫別歌壇。2012開始，他先後擔任Infinite、Lovelyz、After School等偶像團體的歌唱指導老師，直到2015年因南韓節目「看見你的聲音」才終於發光發熱。後他參與大陸湖南衛視「我是歌手4」，獲得季軍殊榮，被封為「韓流暖心歌王」。

對於11月6日首次來台舉辦音樂見面會，黃致列相當興奮，也有很多期待，希望喝到台灣道地的珍珠奶茶，也期盼能與在「我是歌手4」節目中相識的台灣歌手蕭敬騰、信再次見面與合作。主辦單位透露，本次見面會中黃致列有機會為粉絲們親自獻唱韓劇「雲畫的月光」演唱OST「想念」。