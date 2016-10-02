驚！男歌手發片 壽衣店買造型服

2016-10-02 22:01 聯合報 記者陳于嬙╱即時報導



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台語歌手陳隨意推新專輯「鹿港思帶路」，日前在鹿港老家拍MV，分別換上卓別林、說書人、嘻哈裝、空手道服、山寨王及潛水夫等6種造型，連媽媽探班，都認不出兒子，頻問媳婦說：「我兒子在哪？」陳隨意愛搞怪，一提到說書人的造型服，他說：「在壽衣店買的，絕對沒人會撞衫。」

總鋪師出身的台語歌手陳隨意，2004年從八大亞洲新人大賽脫穎而出，2007年與江蕙對唱「返來阮身邊」，深情嗓音打動許多粉絲的心，近日推出新專輯「鹿港思帶路」MV，不但嘗試舞曲風，造型也百變，他指，半年前參加民視「三星報囍」錄影，演出草蜢金曲「失聯陣線聯盟」，台灣國語與肢障舞步，意外成最大亮點，也因此讓唱片公司有靈感，將他打要為台灣的鹿港大叔。

花半年時間練舞，練到鐵腿、脖子扭傷，錄音時還被要求要全身舞動，一首歌花了兩天時間才完成，他說：「一開始參加社區大學舞技班，幾乎每天跳舞，好不容易把成果影片拿回家放給小孩看，小孩還不賞光，一直拜託才願意看，看完後，他們對我刮目相看。」