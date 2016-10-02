蛤！光良冰奶茶 什麼意思？
出道21年，劉若英首登上馬來西亞開「我敢RENEXT」世界巡演，她為此提前一周赴大馬備戰，品嚐了胡椒螃蟹、肉骨茶、豬肚湯等美食，他開玩笑說：「這兩天胖了，但現在不吃待何時？」同時也抽空帶著一歲多的兒子探望產下雙胞胎的新手媽咪李心潔，她說：「到吉隆坡，一定要看看妹妹心潔，兩個寶貝很可愛，剛好一個像媽媽、一個像爸爸。」兩家人還合照，傳給在遠方拍戲的師父張艾嘉。
首次在大馬開個唱，劉若英力邀好友光良助陣，劉若英透露，回想當初工作低潮時，與時值事業新高峰的光良一起跑校園的日子，諸多往事上心頭，光良一登場，兩人合唱光良為她量身打造的「我等你」，才唱幾句，光良就因唱錯歌詞而笑場，讓劉若英連忙喊卡。
兩人在台上抬槓，最後重唱「我等你」，光良仍唱錯歌詞，最後還是順利唱完，他耍冷說：「妳這次找我做嘉賓找得好，因為我很冷，嘉賓（加冰）要冷才會變冰奶茶。」讓台下粉絲笑翻，光良隨後獨唱當年與李宗盛合作的代表作「傷心地鐵」。
安可時，劉若英把光良再度拉上場，合唱光良的「童話」及李宗盛「我是真的愛你」，唱到最後一句「我是真的愛你」時，光良還對著劉若英下跪。11月20、28日，劉若英將分別在英國帕拉丁劇院（London Palladium）、法國CASINO de PARIS劇院開唱，以最有溫度的歌聲溫暖異鄉遊子，更多劉若英演唱會資訊，請上相信音樂官網或facebook官方粉絲專頁。
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