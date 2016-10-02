大長今名導慧眼女星陳世娫？ 善良清新臉挑大梁

2016-10-02 21:48 聯合報 記者陳慧貞╱即時報導



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「御中花」李丙勳導演相中陳世娫清新善良的特質。圖／東森提供 分享 facebook 由韓國史劇黃金組合「大長今」導演李丙勳、「朱蒙」編劇崔完圭聯手打造，2016年韓國史劇大製作「御中花」自4月份在韓播出後，榮登12周收視冠軍，「御中花」也被譽為繼「大長今」後又一部女性成功記。

「御中花」斥資韓幣200億(約5.83億台幣)製作，由個性派男星高洙、新生代女星陳世娫、實力派演員金美淑、鄭俊鎬、徐河俊及崔泰俊等人共同演出，故事以朝鮮時代律師制度「外知部」為主軸，藉由在監獄出生的天才少女「玉女」，為解開自己的身世之謎，一路從典獄署「茶母」到「體探人」(朝鮮時代情報員)、地下商團行首到為民伸冤的「外知部」(朝鮮時代律師)，力抗朝廷政權的故事。

女主角角色性格轉折大，23歲韓新生代女星陳世娫挑大梁，一度讓人質疑，網路上一片攻擊聲浪，直到導演李丙勳親自出面掛保證，表示：「我曾對陳世娫說，演技你和我一起商量著去做就能解決，所以請你相信我。陳世娫為了100%滿足我的期待，竭盡了全力。我沒有一點點不滿。」更提到：「不介意網路上說的，我們不可能讓所有人滿意，陳世娫的演技從23歲這個年齡來看，非常優秀了。」讓陳世娫聽了當場感動落淚。