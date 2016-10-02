納豆爭金馬男配 嘆不曾被當成演員

2016-10-02 21:16 中央社 台北2日電



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金馬獎入圍提名8項的電影「一路順風」2日舉行記者會，演員許冠文(左)、納豆(右)出席。記者屠惠剛／攝影 分享 facebook 藝人納豆以「一路順風」角逐金馬男配角，今天感嘆表演很多年，但沒人覺得他是演員，入圍金馬就像宣布他是演員，並開心承諾之後要包場2000人次。

金馬導演鍾孟宏執導的「一路順風」獲第53屆金馬獎8項提名，包括最佳劇情片、導演、男主角、男配角，成為入圍大贏家。下午在台北舉辦記者會，鍾孟宏、監製葉如芬、香港演員許冠文、納豆等人出席。

納豆表示，昨天在從機場回台北的車上看入圍公布直播，看到名字出現在車上飆淚，嚇到司機頻喊恭喜，第一時間打給經紀人，看見導演傳訊息問「哭了嗎」，他就回電給導演，在電話中狂哭。向媽媽報喜時，媽媽搞不清楚狀況問是哪個節目入圍，讓他哭笑不得。

與鍾孟宏合作4部電影，首度入圍金馬獎，納豆直喊真的很感謝導演，之前導演曾提有可能會入圍金馬，他直覺不可能，就誇下海口如果入圍，導演下部電影他要投資新台幣300萬元，剛剛導演說不用，但他允諾會包場力挺。

納豆說，從出道第1天就想演戲，一直以來也都有演出，只是沒被看見，沒人覺得他是演員，謝謝金馬獎肯定他，入圍就像宣布他是演員，希望以後能有更多表演舞台。