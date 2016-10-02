準噶爾盆地迷航 陳昇差點回不來…

2016-10-02 20:24 聯合報 記者陳于嬙╱即時報導



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陳昇今為新書「烏蘭巴托在遠方」與馬世芳對談，新書字裡行間充滿感性，一上台卻被馬世芳吐槽是「酒鬼與瘋子」，大爆大四時，為了解音樂產業而採訪陳昇錄音，當伍佰與China Blue做好「可愛的馬」Demo帶，卻被遲到許久的陳昇推翻，經過喝高粱催化，終於錄好，陳昇說：「這是最幸福的一刻。」馬世芳則模仿陳昇躺地上聽歌的模樣說：「Ｘ，這比做愛還爽。」

58歲的陳昇越過越自在，穿著一身輕鬆，夾角拖就上台對談，與馬世芳聊天內容詼諧逗趣，陳昇指當年靠著三叔陳恆嘉帶回彰化的書籍及唱片，啟蒙了他走上創作人一途，兩人對話不離酒，陳昇自曝說：「我叔叔的酒品糟透了。」馬世芳無法接受，吐槽說：「比你好一點。」陳昇一度愣住，沒料到馬世芳有此一說，索性自嘲：「我如果是個渾球、酒徒、酒鬼的話，我們整家都是渾球。」

新書「烏蘭巴托在遠方」，提及陳昇與左小祖咒原欲隨友人赴古巴一遊，但欲搭俄羅斯航空時卻遭拒，只因沒見過台灣人在北京搭俄羅斯航空，無法如願成行，他即出點子邀約左小祖咒赴烏蘭巴托，期間狀況百出，不但在準噶爾盆地迷航，還穿著要去古巴的花襯衫及拖鞋，最後下車，卻是裹著大棉被，在新疆邊境布爾津望著俄羅斯邊境，兩人始終沒到達烏蘭巴托，陳昇說：「當時如果拍成電影，二傻遊大陸，一定比『人在囧途』好笑。」

陳昇更透露，之前馮小剛擔任中央春晚總導演時，陳昇經紀人曾接獲對方邀約演出的計畫，陳昇一度以為是詐騙集團，經過兩、三個禮拜後，在左小祖咒的建議下，陳昇回電給對方，還問對方星座、生肖，確認無誤後，一頭熱寄了自己及胡德夫等人的專輯，從此石沉大海。

陳昇因而寫了一首歌「我要上春晚」，邀左小祖咒、大陸盲眼歌手周雲蓬及異議人士艾未未一起合唱，該張專輯總花費220萬，沒有唱片公司願意發行，陳昇說：「因為裡面都是黑名單。」馬世芳點出周雲蓬並非黑名單人士，陳昇立馬閉眼模仿說：「周雲蓬眼前一片都是黑的。」