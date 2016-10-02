妮可基嫚精準詮釋「她的美麗時光」

2016-10-02 20:03 聯合報 記者曾智緯╱即時報導



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腕表世界向來被認為是極為男性化的生態，在近年女裝表逐漸盛行起來，才有所謂的男、女表之別，而且分野為小表徑或是珠寶表，但有意思的是若攤開鐘表發展歷史，其實手表之所以會誕生還是因為女性，所以不少鐘表品牌製作女表的歷史甚久，歐米茄（OMEGA）就是其中一個。

對許多人的印象，OMEGA總與潛水、007電影和登月探險等充滿男性陽剛意味的事物畫上等號，這當然是品牌值得驕傲的一部分，可是如果沒特別說，在目前的品牌銷售中有一半的收入是來自女性，而且OMEGA的女表的發展歷史到今年也有一個世紀了，推出過無數令人驚艷的經典設計表款，若要細究整個女性腕表的發展歷程，OMEGA的確值得被記上一筆，對整個鐘表產業也是有著舉足輕重的地位。

OMEGA總裁暨執行長Raynald Aeschlimann曾說的「專為男性製表的時代已經過去了」，這一點百年前的經營者就深闇這個道理，所以從品牌發展之初就是男、女表並行，在多數人認為女性只注重腕表外觀不注重內涵的時期，便率先將自製機芯運用於女表上，甚至部分製表技術也是如此。這也反映在OMEGA在挑選女性腕表的形象大使時，在20年前就大膽啟用超模辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）憑藉她正面又成功的特質，為女表注入了更強而有力的形象。

而在12年前，更是邀請了奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）同時擔綱形象大使之一，則有別於辛蒂克勞馥的獨立自主女性樣貌，而是為OMEGA女表帶來了柔美、堅毅和自信等新的特質。因而在受訪時影后也表示，能夠成為品牌歷史的一部分與有榮焉，畢竟在這十餘年之間，OMEGA跟她之間處於互惠合作的關係，兩者也隨之成長。所以，幾乎這幾年間只要有新的女表面世，都能看到妮可基嫚美麗的身影。