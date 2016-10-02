週六夜現場 亞歷鮑德溫成川普分身

2016-10-02 20:14 中央社 紐約1日綜合外電報導



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美國男星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）今晚回到綜藝節目「週六夜現場」（Saturday Night Live），首度帶來新的演出，揣摩怒氣衝衝、盛氣凌人的共和黨總統候選人川普。

美國國家廣播公司（NBC）喜劇小品節目「週六夜現場」第42季開播，女演員凱特麥金儂（KateMcKinnon）飾演工於心計、狡猾、自鳴得意的民主黨候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton），兩人在節目中大演對手戲。

劇中人大多取材自川普（Donald Trump）和希拉蕊26日晚的總統大選辯論，包括脫口秀主持人和川普死對頭喜劇女演員蘿西．歐唐納爾（Rosie O'Donnell），以及川普支持者、「福斯新聞」（Fox News）談話節目主持人尚漢尼提（Sean Hannity）。

美國娛樂新聞網站E! News報導，亞歷鮑德溫飾演的川普說，「晚安，美國。我今晚會表現得非常好。我會很冷靜、表現出總統風範，所有觀眾都將感受高潮迭起的張力」。

喜劇演員邁克爾．切（Michael Che）飾演的辯論會主持人、知名主播霍特（Lester Holt），則試圖引導兩位候選人討論製造就業機會、國家安全和伊拉克戰爭等議題，不過，按照節目風格，事情不會如同計畫般順利。

在「週六夜現場」模仿辯論秀中，假川普頻頻吸鼻子，近日染上肺炎的假希拉蕊則拄著柺杖現身。

這名川普分身說，「我擁有絕佳的判斷力，和最棒的性格。她性格不佳，老愛尖叫還時常說謊」；此外，「她的髮型很瘋狂。她的臉上通通都是橘色，除了眼週是白的。她不說話時，嘴唇看起來就像是小小的屁眼」。

當希拉蕊在辯論會上哭了出來，主持人趕緊上前瞭解發生了什麼事。

她說：「我…我很抱歉。一切進行得非常順利，和我夢想中的一模一樣。」

最後，每位候選人都能拋開分歧意見，只因為1個重要原因，你能猜到為什麼嗎？「來自紐約的直播，這是週六夜！」。