外遇兩年後 洪榮宏道歉要機會 前妻不回收

2016-10-02 19:40 聯合報 記者陳于嬙╱即時報導



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離婚兩年後，洪榮宏終於道歉了！他今在教會主日聚會中，承認了兩年前與貴婦Susan徐俶蓉外遇，他真的做錯了，因此選在第二任前妻施羽42歲生日當天，向前妻與孩子道歉，他哽咽說：「不論有什麼原因，我都不該背叛我的婚姻、犧牲我的家庭，我要向前妻施羽，對她說聲對不起，請妳原諒我的所言所行，若是有任何可以彌補的，我都願意承擔。」

2014年，洪榮宏爆出婚外情，當時他與施羽在台尚未正式辦理離婚，洪榮宏被爆2013年10月即與小三Susan徐俶蓉同居，爾後才與結婚15年，小他11歲的老婆施羽協議離婚，一子二女全歸施羽撫養，大兒子洪亮已16歲，女兒分別是14、13歲，洪榮宏每個月付萬元教育費，時隔兩年，洪榮宏選擇在教會向施羽及小孩子們道歉，施羽說：「早在簽字離婚前就選擇原諒對方，我不願意讓過去已經發生的事，來影響我未來的每分鐘。」