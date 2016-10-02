外遇兩年後 洪榮宏道歉要機會 前妻不回收
離婚兩年後，洪榮宏終於道歉了！他今在教會主日聚會中，承認了兩年前與貴婦Susan徐俶蓉外遇，他真的做錯了，因此選在第二任前妻施羽42歲生日當天，向前妻與孩子道歉，他哽咽說：「不論有什麼原因，我都不該背叛我的婚姻、犧牲我的家庭，我要向前妻施羽，對她說聲對不起，請妳原諒我的所言所行，若是有任何可以彌補的，我都願意承擔。」
2014年，洪榮宏爆出婚外情，當時他與施羽在台尚未正式辦理離婚，洪榮宏被爆2013年10月即與小三Susan徐俶蓉同居，爾後才與結婚15年，小他11歲的老婆施羽協議離婚，一子二女全歸施羽撫養，大兒子洪亮已16歲，女兒分別是14、13歲，洪榮宏每個月付萬元教育費，時隔兩年，洪榮宏選擇在教會向施羽及小孩子們道歉，施羽說：「早在簽字離婚前就選擇原諒對方，我不願意讓過去已經發生的事，來影響我未來的每分鐘。」
洪榮宏要求施羽的原諒，也透露自己有顧及做父親的責任，據了解，假日時間，洪榮宏會接小孩子相聚，其餘時間多由施羽照顧，洪榮宏雖希望上帝再給他一次機會，讓他可以重新做人，未來會以身作則、謹慎自守，對洪榮宏的真情告白，是否願意復合？施羽說：「我已經很習慣現在的生活形態，沒有想過要改變目前的生活方式。」
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