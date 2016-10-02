南韓「APAN」頒獎紅毯 仲基歐巴身邊少了「她」

2016-10-02 19:40 聯合報 記者周筱婷╱即時報導



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南韓大田電視劇頒獎禮（APAN Star Awards）於今晚在首爾上岩洞MBC電視台舉行，該獎是目前韓國唯一囊括有線及無線電視台作品的獎項，使得今晚會場眾星雲集。而今年大紅的「太陽的後裔」主演中，宋仲基、晉久、金智媛3人都現身紅毯，是他們在「太陽」拍攝完畢後首次同場，但卻獨缺宋慧喬，頗為可惜。而先前已公布的入圍名單中以「最佳情侶獎」、「男子演技獎」等最受矚目。

正在趕拍新電影「軍艦島」的宋仲基，特地向劇組告假，參與今晚頒獎典禮，他入圍多個獎項，包括與宋慧喬搭擋「太陽的後裔」的最佳情侶獎、中篇電視劇最優秀男子演技獎、中長篇最優秀演技獎。據韓媒指出，他今晚最大的勁敵應是「信號」男主角趙震雄，2人都入圍中篇電視劇最優秀男子演技獎，2人的精湛演技也有望角逐年度大獎的候補。