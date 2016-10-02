王月嫁女兒 妹子謝爸爸李國修給的愛

2016-10-02 19:48 中央社 台北2日電



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王月女兒「妹子」李慧凭出嫁，在台北國賓飯店舉辦婚宴，李慧凭(左)與男友吳文揚(右)在大學時期認識，兩人交往3年半，在李國修離世3週年時，吳文揚深情告白像妹子求婚。 聯合報系記者屠惠剛／攝影 分享 facebook 藝人王月和已逝劇場導演李國修女兒「妹子」今晚婚宴，王月開心嫁女兒，誇讚女婿非常優秀，「妹子」謝謝爸爸給她的愛，並將婚宴以舞台劇型式呈現。

李國修與王月的女兒「妹子」李慧（上任下几）晚間在台北國賓大飯店舉辦婚宴，男友Jonathan是在今年7月2日李國修離世3週年時求婚，特別做李國修拿手的黃金蛋炒飯，要接棒李國修照顧及疼愛「妹子」，讓「妹子」感動答應。

婚宴席開約35桌，開席前王月率女兒、女婿受訪，一現身王月就開心頻說謝謝，兒子李思源從國外趕回台參加婚禮，讓王月笑喊「我們一家團圓了」。

新人合照時，「妹子」說，「可以指導我們動作」，王月笑稱這女兒很像小國修；新人不僅嘴對嘴親親，還上演新娘抱，王月看得開心大笑。新人被拱舌吻時，王月出面幫擋，笑喊不行啦，對親家不好交代。

王月笑說，有這麼可愛的女婿當然很興奮，女婿非常優秀，很信任他，可以安心把女兒交給他；被問到婚宴上會不會大哭？王月笑回「一定的啊，不要阻止我」。

在劇場長大的「妹子」表示，沒想到有默默學習、遺傳到爸爸智慧，把婚禮安排像舞台劇演出，按照爸爸舞台劇型式走，還有中場休息，之後會有個大哭點；王月說，李國修一向推廣「流眼淚運動」，「妹子」從李國修以前作品找到爸爸想對她說的話。

「妹子」表示，爸爸有很多齣作品是寫嫁女兒心情，雖然爸爸沒辦法來婚禮，但早就把想說的話都告訴她了，覺得爸爸一直都在，謝謝爸爸20多年來給她的愛，真的很幸福。

王月(右二)女兒「妹子」李慧凭(左二)出嫁，在台北國賓飯店舉辦婚宴，李慧凭與男友吳文揚(左一)在大學時期認識，兩人交往3年半，在李國修離世3週年時，吳文揚深情告白像妹子求婚，右一為王月的兒子李思源。 聯合報系記者屠惠剛／攝影 分享 facebook