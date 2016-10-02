入圍金馬影帝 許冠文講國語吃螺絲

2016-10-02 19:38 台灣醒報 記者盧明正╱台北報導



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「我等金馬獎已經38年了！」主演《一路順風》再度角逐金馬獎影帝的香港一代笑匠許冠文來台，2日與入圍最佳男配角納豆、導演鍾孟宏和其他演員出席記者會。尊稱許冠文和鍾導演為「教父」的納豆說，他真不敢想像自己居然能夠與大明星一起演戲，「感覺好幸福哦！」他說。

《一路順風》入圍第53屆金馬獎最佳劇情、導演、男主角、男配角、原創音樂、攝影、造型及美術獎等8個獎項，堪稱今年入圍者的最大贏家。出席記者會尚有監製葉如芬和演員庹宗華、梁赫群、陳以文、黃健瑋和林道禹等，眾男演員一字排開坐在電影中的長沙發上，逐一分享拍片的甘苦談。

「這部戲非許冠文主演不可啦！」導演鍾孟宏繼《失魂》之後第二度問鼎金馬獎，他分享說，許冠文是實力派演員，更是許多台灣人的深沉記憶。第一次與鍾導演合作的許冠文卻爆料說：「其實鍾導最在乎的是能否得獎，至於電影賣不賣座不重要！」

說一口廣東腔中文的許冠文第一次拍國語戲，不僅吃足了苦頭，在記者會上還被主持人黃子佼虧，還多次要求說「劫機」與「截肢」發音的不同。最後，許冠文只好舉起雙手投降說：「我的中文只有『香港人』聽得懂！」黃子佼又假裝聽不懂說：「只有『三個人』聽得懂？」引起現場記者們一陣大笑。

長期飾演諧星的納豆說，當他告訴媽媽入圍金馬獎的事時，媽媽還問說「那一個節目入圍？」讓他聽了好氣又好笑。不過，他為了這次入圍「還真的哭了好多次！」興奮之餘，他承諾將包2千人的場次要請大家來看這一部電影。

《一路順風》融黑色幽默、台灣美景、人情味、暴力美學於一爐，雖描述兩個人生落魄的角色相遇，卻如許冠文所說：「看完之後會讓人覺得生命是值得活的。」