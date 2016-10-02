溫昇豪遭潑餿水毒蚊攻擊 爽與奧斯卡影帝搶位狂喜
溫昇豪曾4度入圍金鐘獎，演技精湛早受肯定，近年他轉赴大陸、新加坡拍戲，海外耕耘有成，去年他主演的新加坡歷史劇「星月傳奇」，一舉獲本屆國際艾美獎最佳男主角提名，同時入圍獎項的還有奧斯卡影帝達斯汀霍夫曼。
正在上海拍戲的溫昇豪獲知入圍本屆國際艾美獎男演員獎項，一開始覺得開心，得知自己竟能和達斯汀霍夫曼共同角逐，簡直欣喜若狂，表示大學時期念電影課時，還寫過達斯汀霍夫曼經典名片「畢業生」的報告，直呼：「他主演的電影，都是我們學生必看電影，能和奧斯卡影帝一起入圍，真是太不可思議了。」
除了奧斯卡影帝，溫昇豪此次還將與來自德國、英國、巴西等優秀演員角逐男主角獎項，頒獎典禮將於11月21日於紐約希爾頓飯店舉行，大陸演員孫儷及吳秀波，曾分別以「後宮甄環傳」、「趙氏孤兒案」獲國際艾美獎最佳女主角、男主角提名。
「星月傳奇」是新加坡建國50周年歷史穿越劇，故事背景從1906年穿越到2015年，溫昇豪在戲中飾演抗日英雄，回想拍戲辛苦過程，他扮70歲老妝，在星馬拍戲期間，高溫38度，他化老妝差點爛臉，還被餿水潑身、掉進發臭死水裡，拍完後渾身發臭數天，偶爾還神經敏感老覺得自己臭臭的，另多場野外戲，慘遭毒蚊攻擊，每天防蚊液噴不停，他苦笑：「至少噴了3瓶。」
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