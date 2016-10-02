溫昇豪遭潑餿水毒蚊攻擊 爽與奧斯卡影帝搶位狂喜

2016-10-02 18:30 聯合報 記者陳慧貞╱即時報導



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溫昇豪以新加坡歷史劇「星月傳奇」，獲本屆國際艾美獎最佳男表角入圍。圖／伊林提供 分享 facebook 溫昇豪曾4度入圍金鐘獎，演技精湛早受肯定，近年他轉赴大陸、新加坡拍戲，海外耕耘有成，去年他主演的新加坡歷史劇「星月傳奇」，一舉獲本屆國際艾美獎最佳男主角提名，同時入圍獎項的還有奧斯卡影帝達斯汀霍夫曼。

正在上海拍戲的溫昇豪獲知入圍本屆國際艾美獎男演員獎項，一開始覺得開心，得知自己竟能和達斯汀霍夫曼共同角逐，簡直欣喜若狂，表示大學時期念電影課時，還寫過達斯汀霍夫曼經典名片「畢業生」的報告，直呼：「他主演的電影，都是我們學生必看電影，能和奧斯卡影帝一起入圍，真是太不可思議了。」

除了奧斯卡影帝，溫昇豪此次還將與來自德國、英國、巴西等優秀演員角逐男主角獎項，頒獎典禮將於11月21日於紐約希爾頓飯店舉行，大陸演員孫儷及吳秀波，曾分別以「後宮甄環傳」、「趙氏孤兒案」獲國際艾美獎最佳女主角、男主角提名。