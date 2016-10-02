獨／侯佩岑甜喊「ＸＸ」2字 收服小Ｓ的好勝心

2016-10-02 18:11 聯合報 記者闕志儒╱即時報導



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國際巨星小S與甜美媽咪侯佩岑在巴黎時裝周相見歡，向來在時尚場豔冠群芳的侯佩岑，近年在小S積極「踩場」下，不再專美於前，儼然形成姐妹淘的時尚對決。年初受邀前往米蘭時裝周的小S，這回赴巴黎時裝周看秀，不但變髮色、積極瘦身，整個人盡顯青春少女風采，只是兩位人妻在巴黎碰頭，會暗中較勁嗎？原來侯佩岑甜喊一個暱稱，收服小S的好勝心。

小S離開「康熙來了」後，今年多以音樂、時尚為工作主軸，這次受邀巴黎時裝周，她自然沒錯過大展「時尚icon」的機會，行前她不但「變髮圖強」、換髮色，一改她過去10年來的黑髮造型，還積極運動瘦身，兩周內鏟肉了5公斤，相較於先前抓緊暑假尾聲陪女兒出遊的「媽媽Look」，近來控制飲食、戒酒、運動三管齊下，成功回春成「不怕青春喚不回」的少女樣。

侯佩岑昨也在臉書分享與小S巴黎相見歡的合照，姐妹淘頭靠頭、甜笑依偎，感情甚好。其實兩人是不期而遇，小S說：「約了老半天，竟然就這麼在餐廳遇見。」只是侯佩岑向來是時尚專業戶，縱橫歐洲時裝周多年，早先還有大S分庭抗禮，如今換小S接棒搶「嬌點」，姐妹倆會較勁嗎？小S說，「才不會呢，佩岑是我的小太陽，都以華麗語氣叫我『美寶（美麗的寶貝）』，彼此互相鼓勵。」