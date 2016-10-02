這件事 讓陳昇妙喻比做愛還爽…

2016-10-02 17:17 聯合報 記者陳于嬙╱即時報導



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陳昇推新書「烏蘭巴托在遠方」，回憶之前回大陸老家及三叔陳恆嘉帶回家的書籍及音樂，啟蒙了他的音樂世界。

馬世芳大爆當年初識陳昇，看到陳昇的酒品驚人又驚嚇，陳昇問：「你爸媽跟我三叔的酒品更不好吧？」沒想到遭馬世芳吐槽，陳昇只好自我調侃說：「如果我喝酒後是混蛋，我們一家人都是混蛋。」