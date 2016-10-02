許冠文砍片酬演出 金馬爭帝沒信心

2016-10-02 17:08 中央社 台北2日電



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74歲香港演員許冠文以「一路順風」角逐金馬影帝，今天坦言要拿獎很難，當初看到劇本就很喜歡，「非演不可」，還自砍片酬。

金馬導演鍾孟宏執導「一路順風」獲第53屆金馬獎8項提名，包括最佳劇情片、導演、男主角、男配角，成為入圍大贏家。下午在台北舉辦記者會，鍾孟宏、監製葉如芬、許冠文、納豆等人出席。

談起角色幾乎都是男性，鍾孟宏表示，寫完劇本發現沒女主角，原想多個「大哥的女人」，後來決定陽剛到底；葉如芬笑說，和一群男人在一起，讓她變成小女人，逗笑全場。

許冠文昨天抵台，遇上金馬獎入圍公布，導演原就說要請他吃飯，他怕沒入圍就沒飯吃。許冠文還透露自砍片酬演出，笑稱如果票房成績不錯，看能不能分紅多給些，說不定會拿得比原本片酬多。

首次全用國語拍電影，許冠文自嘲講的廣東國語大家都聽不懂；活動主持人黃子佼虧許冠文把「截肢」講得像「劫機」，當場教許冠文正確說法，許冠文笑說，祝福大家看的時候能聽懂。

飾演從香港來台多年的計程車司機，許冠文大讚台灣小黃運將很和藹、熱情，喜歡和乘客聊天，分享人生經歷。

他說，希望大家看完「一路順風」能感受到，當遇到人生難關不知為何活下去時，千萬不要放棄，「生命不是一路順風」，無意間就會出現讓人繼續走下去的機會。

演員戴立忍近來深陷「台獨」輿論風波，戲份吃重的他缺席記者會，鍾孟宏表示，戴立忍向來行事低調，拍完很少聯絡；電影公司透露會力邀戴立忍出席11月首映會。