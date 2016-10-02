許冠文訪台瘋釣魚 納豆爆哭喊：「沒人把我當演員！」

2016-10-02 16:54 聯合報 記者高睿希╱即時報導



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由鍾孟宏執導，許冠文、納豆主演的電影「一路順風」這次在金馬入圍8項，成台片大贏家，許冠文和納豆也分別入圍影帝和最佳男配角，時隔38年才再度入圍金馬，回港後要如何慶祝？許冠文笑言：「只想待在沙灘上喝一杯酒。」反倒是納豆曾想過要辦流水席，最終仍拿不定主意，他說：「昨晚的大哭，已經算是我另類的慶祝吧！」

本屆入圍金馬影帝的港星還有梁家輝與張學友，許冠文表示有先看過梁家輝主演的「寒戰2」，張學友的「暗色天堂」則還沒時間觀摩，他也透露在公布入圍前，導演鍾孟宏曾說要請他吃飯，「我說好呀，但又擔心最後我們沒入圍，就沒飯吃了。」貴為香港喜劇泰斗，許冠文照理說作品接不完，但他近年樂衷閒雲野鶴的生活，只在各大港片中客串一下，私下愛打網球，還經常偷跑來台灣釣魚，「最近的話會到基隆，再來是宜蘭，最遠還有跑去蘭嶼釣魚呢。」一直到看見「一路順風」的劇本，許冠文才技癢重出江湖，他說：「這劇本太好了，非演不可，片酬我都打折。」