GFRIEND自爆睡覺特殊癖好 她被成員笑稱像X

2016-10-02 16:10 聯合報 記者周筱婷╱即時報導



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南韓女團GFRIEND 1日晚間於台北國際會議中心舉辦粉絲見面會，首度訪台吸引2000名粉絲到場支持，她們穿著高校生制服帶來一連串熱唱。當她們看到粉絲貼心製作的出道紀念影片時，不禁感動落淚，活動在溫馨氣氛中落幕。2日她們接受接受「噓！星聞」專訪，自爆睡覺時的特殊癖好，成員信飛老是喜歡「跳」上床，俞宙睡前則會「合法」吃點心，而銀河隨時都呈現躺著的狀態，被成員笑稱是「柯基犬」。

GFRIEND由隊長素媛、藝琳、銀河、俞宙、信飛、嚴智6人組成，清純活潑的形象吸引不少粉絲，讓她們成為最受歡迎女團之一。2日她們接受「噓！星聞」專訪，老么嚴智大膽爆料姐姐們的特殊習慣，她說因為睡的是上下鋪，信飛總是不走自己的樓梯，而喜歡從別人的樓梯上床，再「跳」回自己的床，生動的形容引起現場一陣爆笑。一般女團睡前都會忌口，但俞宙睡前一定要「合法」吃些點心才睡，嚴智本身則是不換睡衣不上床，且睡前一定要噴芳香劑，對原則相當堅持。而成員們一致公認生活習慣最特殊的就是銀河，她隨時都呈現躺著的狀態，被成員笑稱是「柯基犬」。

GFRIEND結束訪問後將於2日下午離台，結束2天1夜訪台行程。