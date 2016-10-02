翁滋蔓不怕吃苦 淚拚努力被看見

2016-10-02 13:55 中央社 台北2日電



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藝人翁滋蔓主演街舞電影「終極舞班」，練舞讓她傷了又傷，自認不怕吃苦，但面對傳負評及不實指控，她難過落淚，一直很認真打拚，希望努力能被看見。

28日將滿30歲的翁滋蔓，外型甜美陽光，2009年從台灣大學畢業後正式出道，跨足戲劇、主持及唱片，首部主演電影「終極舞班」結合街舞和京劇，從國中開始跳舞的她還是吃足苦頭。

飾演在京劇世家長大的17歲女孩「羽辰」，翁滋蔓接受中央通訊社專訪時，坦言練舞受傷變成家常便飯，有段舞是翁滋蔓要翻過去，團員抓住她的膝蓋後面讓她翻，為安全起見抓很緊，練到後來她覺得好痛，一看才發現膝蓋後面全是手指印的瘀青。

密集訓練期間一天要練10多小時京劇加街舞，傷了又好、好了又傷，有次嚴重腰拉傷，翁滋蔓連彎腰都無法，也曾冒大雨去練舞，地面溼滑不慎滾下樓，臀部大腿都受傷。她坦言復健時心裡最難熬，寧願一天跳10多小時，再操都沒關係，也不要受傷影響拍攝成果。

翁滋蔓回憶起正式拍攝時，從早拍到晚，拍到最後一場肌肉真的受不了，扭傷膝蓋，當時心想「天啊，怎麼辦」，痛到一度不能動，慢慢走到旁邊布幕，整理好情緒，告訴自己「我要撐下去」，回台上硬撐跳完。

自認個性不怕吃苦，要練多久都OK，翁滋蔓說，「我是那種很能忍的人」，過程給自己很大壓力，學京劇身段和唱腔，動作須柔中帶剛、剛中帶柔，但街舞是要律動感，笑喊同時培訓時真的很錯亂。

談起印象深刻的戲，翁滋蔓表示，最難忘是唱一段「霸王別姬」時，要唱到語帶哽咽，很難拿捏，拍完有工作人員過來說聽到哭，給她好大肯定；有場戲是躺在演媽媽的演員黃宇琳腿上哭，難過到哭好久，喊卡後黃宇琳直呼像尿褲子，褲子被她的眼淚弄溼。

翁滋蔓坦言從小到大都很拚命，讀書、工作都是，曾熬夜讀書不睡覺，國中導師還拜託她睡覺，也曾在考前一天發燒急診把書帶去看，隔天堅持到學校考試，高燒不退的她還簽切結書。

被冠上台大高材生稱號，翁滋蔓說，這是跟隨她的過去成就和經歷，但她從不把頭銜放身上，就像學京劇一樣都是從零開始，每件事盡全力去做，努力做自己，希望帶給大家正面能量。