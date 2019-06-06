商圈源頭減量／杯杯計畫…容器界免費Ubike

台灣路跑風氣盛，每次活動就製造出上千個紙杯，青瓢在路跑中推動使用重複性杯體，相當環保。圖／青瓢提供 分享 facebook

紙餐具氾濫，有人嘗試用一己之力推展源頭減量的環保運動，也有人把它轉換成一門與環境共好的生意，但都面臨挑戰。

「減量很難！」新竹高中校長李明昭對眼前的處境束手無策，學校餐廳只能供應五百名學生的用餐量，其餘一千名學生必須自備午餐或叫外送餐盒，每天丟掉一千多個紙餐盒，塞滿好幾個垃圾子車，一年的垃圾清理費高達卅萬元之外，也覺得很不環保，但「能怎麼辦？」

台中市明道中學學生二○一七年推動餐盒行動，在校慶擺放餐盒小怪獸裝置藝術，呼籲全校減量使用一次性餐具。記者趙容萱／攝影 分享 facebook

台中明道中學每天用掉三千個紙餐盒。明道畢業生李若慈發現，學校製造最多的垃圾竟是紙餐盒，二年前發起「餐盒行動」，號召各班收集紙餐盒，做成裝置藝術「餐盒小怪獸」，呼籲盡量自備餐盒。

明道中學副校長林雯琪說，以前師長開會、訂餐都用紙餐盒，現在全改用鐵餐盒，各班也陸續有學生響應自備餐盒向廠商訂餐。

但減量行動仍受阻，校方擔心油汙、廚餘堵塞入下水道，禁止餐後洗餐盒，餐盒大多有餿味，學生、家長都嫌臭，折損自主減量意願。

重複使用是紙餐具源頭減量最好解決方案。「青瓢」共同創辦人林志龍在一次國際會議中，看到用環保杯取代紙杯，讓他創立杯具租賃的社會企業，試圖扭轉台灣一年至少用掉十五億個免洗杯的現況。

二○一六年青瓢以環保杯租賃走入市集、路跑等大型活動，由主辦方負擔租金，使用者繳十五到卅元押金，至今兩百五十場活動，至少省下十五萬個免洗塑膠杯或紙杯。

「好盒器」創辦人宋宜臻二○一七年起在台南正興街商圈推出「杯杯計畫」，十餘家店家彼此流通環保杯，在甲店買飲料，可在乙店歸還杯子，成為容器界的「Ubike」，是解決懶得帶環保杯出門、卻能減量一次性杯具的權宜之計。

她說，原打算效法國外推動飲料杯「押金制」，但店家認為收退押金管帳困難，也擔心消費者是否埋單，最後改成免付費的「良心制」，兩年多來沒丟失一個杯子。

但杯杯計畫目前只限小規模商圈運行，去年她到某商圈推廣此計畫，該商圈規模大，溝通整合難度高，最後失敗收場。

看更多報導：消失的紙餐盒 回收一場空？