讓數據說話／三問環署…別再牽拖黑數

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台灣資源回收成效屢獲國際肯定，但講到紙餐具等紙容器的製造、使用量、回收率，環保署不是說機密，就是答不出來，成了黑數。

環保署回收基管會表示，國內紙容器九成五從國外進口半成品的紙板，由本地紙器工廠做成紙餐盒；合法立案紙器業者每兩個月向環保署申報一次，並繳交三點三二到六點四二元不等的回收基金，其中紙餐具每公斤繳五點四元。至於每年進口多少紙板？基管會表示「機密，不能對外透露」。

每年回收多少廢紙容器？基管會只提得出紙容器處理廠連泰紙業的回收量，二○一七年回收兩萬五千噸，二○一八年成長至四萬噸；其中廢紙餐具也從一萬七千多噸大增八成至三萬噸左右。

由於無從得知使用總量，紙容器或紙餐具的回收率成謎。基管會宣稱去年容器回收率約七成四，但這項回收率包含鐵、鋁、塑膠等，等於打迷糊仗。基管會表示，歐盟的回收率也是這麼算的。

本報追查發現，紙容器回收量突然暴增，與民眾提高回收率沒有必然關係。回收商表示，以前廢紙價格好，回收商「偷呷步」，常在廢紙磚中夾帶廢紙容器增加重量，國內三大紙廠收到後，只能自行吸收殘留的塑膠淋膜等垃圾處理費，但去年各地垃圾處理費齊漲，紙廠處理成本大增，加上受到中國大陸禁收洋垃圾，大量廢紙進入台灣，讓紙廠更有籌碼實施紙容器「零檢出」政策，回收商不得不落實分類。

清潔員將資源回收物品仔細分類清理，才能賣到好價格。記者郭政芬／攝影 分享 facebook

「這筆帳應該只是左手換到右手！」回收商認為，紙容器去年幾乎翻倍的回收量是被逼出來的，本來就該流向連泰紙業，跟民眾提高回收率無關。

看到回收量幾乎翻倍，連泰紙業已擴廠，但連泰經理連大鈞既期待又怕受傷害，就怕只是假象，萬一回收量不再提升，將空歡喜一場，因此也預做準備，規畫收其他紙廠的下腳料來處理，以免機具閒置。

值得注意的是，經濟部統計二○一八年紙容器內銷量達六十五點八億個，比二○一四年五十二點八億個大增十三億。中興大學森林系教授彭元興指出，這只是合法紙器工廠的申報量，有不少地下紙器工廠製造劣質紙餐具，食安難把關，數量更難計數，環保署也收不到回收基金，成了管理大漏洞。

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