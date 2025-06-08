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全台最大「室內滑雪場」免費入園！秀證件暢遊 玩爆「超大滑雪場、水世界」還能玩科學

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／小叮噹科學主題樂園提供
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快秀證件！全台唯一最大室內滑雪場「小叮噹科學主題樂園」6月推出一整月證件優惠，出示有效證件即可免費入園暢玩整天，玩雪、玩水還是玩科學統統都滿足。

圖／小叮噹科學主題樂園提供
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圖／小叮噹科學主題樂園提供
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即日起至6/30，新竹親子夯點「小叮噹科學主題樂園」推出壽星優惠，6月壽星本人於活動期間到訪秀出貼文畫面有效證件（大人身分證、小孩健保卡）至售票口核驗後即享免費入園，最高現省399元。不論是超大室內滑雪場、水世界還是科學遊戲區都能玩好玩滿。

值得注意的是，使用壽星優惠須在入園前至售票口主動告知，隨行者則依現場公告票價購票入園。

圖／小叮噹科學主題樂園提供
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圖／小叮噹科學主題樂園提供
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圖／小叮噹科學主題樂園提供
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小叮噹科學主題樂園

地址：新竹縣新豐鄉松柏村康和路199號

電話：03-5592132~7

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親子旅遊 滑雪 暑假 新竹旅遊 免費入園 主題樂園

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