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高雄最萌橘貓出沒！ 暑假必打卡「蜜柑站長」3大熱點 海上巴士、彩繪輕軌、限定快閃店同步登場

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝棧貳庫 KW2 / 大港倉 in 高港棧庫群臉書粉專
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高雄這個夏天超萌爆擊！ 全台最可愛的貓站長「蜜柑」登上海上巴士、輕軌列車到文創快閃店，3大療癒景點等你來踩點，讓你搭船也能被萌翻！高雄輪船與高雄捷運聯手結合交通、觀光與可愛IP的「蜜柑站長」主題聯名企劃，不僅能體驗高雄港的療癒風景、還能與萌到心坎裡的蜜柑站長來場港灣輕旅行，貓奴們快趁暑假出發吧！

圖／翻攝棧貳庫 KW2 / 大港倉 in 高港棧庫群臉書粉專
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★萌萌貓船啟航！「蜜柑站長海上巴士」穿梭高雄港

圖／翻攝棧貳庫 KW2 / 大港倉 in 高港棧庫群臉書粉專
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療癒度破表的「蜜柑站長」主題海上巴士正式登場！航線來回穿梭於棧貳庫與旗津碼頭，不只享受海風拂面的渡輪體驗，還能與Q版蜜柑站長船身合影紀念。更驚喜的是，即日起至6/29，從棧貳庫出發的前200名旅客，還能免費獲得「蜜柑站長手持小扇」！

圖／翻攝棧貳庫 KW2 / 大港倉 in 高港棧庫群臉書粉專
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圖／翻攝高雄市輪船股份有限公司臉書粉專
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．營運期間：即日起至2026年3月31日

．營運時段：平日：13:00～16:45、假日：12:00～18:45，

．首班船棧貳庫出發（平日13:00、假日12:00）、末班船旗津出發（平日16:45、假日18:45）

．班距約30分鐘，票價全票80元、半票40元

圖／翻攝高雄市輪船股份有限公司臉書粉專
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★高雄輕軌換新裝！「蜜柑站長彩繪列車」開進市區

圖／翻攝棧貳庫 KW2 / 大港倉 in 高港棧庫群臉書粉專
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不只海上旅行能遇到蜜柑站長，高雄輕軌也同步換上新裝！KLRT-16列車彩繪上超萌蜜柑造型，一出站就吸引眾人目光，彷彿療癒列車穿梭城市間。

．運行時間：即日起至 2025年8月31日

．出沒地點：高雄輕軌KLRT路線上巡迴行駛中，運氣好就能巧遇這班最萌彩繪車

圖／翻攝棧貳庫 KW2 / 大港倉 in 高港棧庫群臉書粉專
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★萌物快閃必收藏！「蜜柑站長主題商店」限定登場

圖／翻攝高雄市輪船股份有限公司臉書粉專
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貓奴們絕不能錯過把蜜柑站長帶回家的機會！棧貳庫與大港倉也同步設置了蜜柑主題快閃店，兩處據點販售包含玩偶、鑰匙圈、明信片等多款文創周邊限定販售，粉絲們手刀搶購去！

．販售地點：【棧貳商行】高雄市鼓山區蓬萊路17號、【大港倉10】高雄市鼓山區蓬萊路6-6號

圖／翻攝棧貳庫 KW2 / 大港倉 in 高港棧庫群臉書粉專
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