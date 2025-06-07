為慶祝柯南新電影上映！《名偵探柯南 犯人．犯澤先生》主題咖啡廳限時登場，滿額送米花鎮紀念衛生紙、多款周邊必收

超人氣經典日本動漫《名偵探柯南 犯人．犯澤先生》首度化身主題Café，現於台北三創生活園區7樓盛大開幕，即日起至6月26日限時營運。以「米花鎮」為場景打造的沉浸式空間，讓粉絲彷彿走進犯澤先生的日常世界。現場提供多款角色印象餐點與特色飲品，搭配限定周邊商品與拍照區，讓每位來賓都能從視覺、味覺到收藏滿載而歸。

圖／取自MyAnime Cafe臉書粉絲團

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柯南最新動畫劇場版「名偵探柯南 獨眼的殘像」即將於6/25全台灣正式上映，為呼應柯南系列最新劇場版電影，主題Café也同步推出專屬活動，凡內用即贈「前往米花鎮的單程車票」，首週內用再加贈「米花鎮紀念面紙」，消費滿額還能獲得A6閃亮圖卡一張。甜點部分特別設計四款風格迥異的主題餐點，包括「繽紛布朗尼」、「楚浮巧克力」、「波士頓派」與「乳酪蛋糕」，不僅好拍也超好吃。而主餐則推出「犯澤米花丼」、「追蹤者堡堡餐」及「紅醬角力斜管麵」，兼顧美味與角色設計巧思。

圖／取自MyAnime Cafe臉書粉絲團

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「MyAnime Café」一向以高品質動漫主題聞名，本次不僅設有期間限定店裝，還備有多款精美限量周邊商品，從文具、吊飾到角色插畫小物，讓粉絲一次滿足收藏慾。現場採全預約制，每人限訂4人座位，建議粉絲提前線上預約以免向隅。趁電影熱映期間，快揪好友一起走進米花鎮，與犯澤先生共度一場幽默又美味的午茶時光！

圖／取自MyAnime Cafe臉書粉絲團

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