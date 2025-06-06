海生館世界海洋日「魚樂無窮」6/7-6/8限時報名有機會享「夜宿四人同行一人免費」
【旅奇傳媒/編輯部報導】每年06/08是聯合國訂定的「世界海洋日」，國立海洋生物博物館以「魚樂無窮」為主題，重磅推出一系列寓教於樂的活動，結合科技互動、教育推廣與保育實踐，內容包含海洋主題 DIY、VR 體驗、公益義賣、淨灘行動與專題講座，將複雜議題轉化為易於理解的互動學習。
更特別加碼推出「夜宿海生館四人同行一人免費」06/07-06/08限時報名優惠，讓遊客從睡前到夢裡都與海洋相伴。邀請大小朋友一起探索海洋祕密，喚起大眾對海洋環境保護的重視，鼓勵從實際參與保育行動認識海洋保育，為海洋生態永續盡一份心力！
活動當日特別設置多項教育推廣攤位，透過珊瑚礁生物 3D 列印彩繪、珊瑚苗圃復育 DIY、水下環景 VR 體驗等多元方式，讓參與者以沉浸式體驗瞭解海洋生態與保育知識。館方特別引進高畫質4K攝影機，透過 VR 頭盔模擬水下環境變化。
除此之外，當天亦將舉辦公益義賣，義賣所得將全數用於鯨豚與海龜擱淺救援、友善賞鯨推動、生態調查與保育出版等相關工作單位。上午則有淨灘活動，號召一起親身走上海灘，清理海廢，在這個屬於海洋的日子，我們一起還給大海最純淨的美麗。
在珊瑚王國館2F南藍繫語14:30也隆重邀請國立成功大學王浩文老師舉辦講座，分享台灣35年海洋保育歷程，反思當前科學數據缺口與政策挑戰，帶領民眾以理性和行動回應海洋危機。本次也特別結合政府單位與在地夥伴一起響應，包括海保署海廢再生聯盟相關廠商、車城地區農會、恆春鎮公所及車城鄉公所，共同支持海洋保育。同時邀請各大品牌包含乖乖、詠麗生技、INNA ORGANIC 童顏有機、沐羽毛巾、720 armour 一起共襄盛舉，讓民眾認識支持永續理念的品牌與企業。
為呼應「世界海洋日」，海生館也推出專屬優惠「夜宿四人同行一人免費優惠」，只要於06/07-06/08間報名夜宿海生館並在訂單備註打上「世界海洋日」，且4人皆為6歲以上，不限標準／套裝行程，即可享有四人同行其中一人免費的優惠，體驗與魚共眠的奇幻夜晚，感受海洋的溫柔脈動。
此外還有僅限06/08世界海洋日當天的「魚你同行九折優惠」，穿戴與魚類相關配件入館，即可享有台灣水域館－魚你同行後場體驗活動4人同行（6歲以上）9折優惠，並首度讓民眾親手操作水下無人載具（ROV）操作，模擬深海採樣與勘查任務。
用行動愛海洋，從屏東海生館出發！世界海洋日這天不僅帶給民眾難忘體驗，更是一次喚醒與承諾的環境教育之旅。屏東海生館邀請您攜家帶眷，一同走進海洋的壯麗世界，藉由各種體驗活動激發對環境議題的關注與行動力，讓遊客在驚嘆中學習、在互動中反思，從感性出發、理性行動，共同守護我們珍貴的藍色星球，每一步都為未來留下蔚藍的希望，讓你我一起魚樂無窮，等你同行！
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