快訊

不後悔22年前拒讀台大…徐伯均自揭「學霸非不勞而獲」 籲別浪費好奇心

慰勉警察人員全年無休 內政部宣布今年6月15日警察節開始放假

總統府辦事員不顧她喊「不要」逾40次 強吻性侵遭撤職停用4年確定

暑假遛小孩神隊友！ 4大「新北免費親子水樂園」6／14開放 玩水時間搶先記 彩虹隧道、水槍大戰一次玩爆

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／新北市政府高灘處
圖／新北市政府高灘處

新北「免費玩水地圖」曝光！ 夏日來臨，小朋友電力滿格怎麼辦？新北市推出超佛心「免費戲水樂園」清涼登場，4大人氣親水景點從6月14日起搶先開放，從三重、新店、汐止到新莊都能找到夢幻噴水區，免門票、好拍又好玩，還能一次體驗彩虹隧道、水槍互射、太空風噴霧和濕地生態散步，是全台爸媽放暑假遛小孩神隊友！

圖／新北市政府高灘處
圖／新北市政府高灘處

必玩一：三重海世界水樂園

親子水槍大戰＋彩虹水霧隧道打卡必拍！緊鄰河濱的超夯景點，每年都吸引大批親子朝聖！這裡設施超豐富，有超夢幻的360度彩虹隧道、啟發小朋友創意的益智水桌，以及最讓小朋友尖叫的「大型水槍對戰區」，還貼心設有更衣間和戶外淋浴區，玩到全身濕也不怕！

圖／新北市政府高灘處
圖／新北市政府高灘處

必玩二：新店陽光遊戲場

9種親水設施一次玩爆！小小孩也能安心玩水，蝶型水道區根本是小孩的天堂，從水霧、落瀑水盤、噴泉到戲水潭，每一樣都超有誠意。園區以友善無障礙設計貫穿全部動線，連推嬰兒車都能輕鬆走，小小孩也能玩得超開心，爸媽安心遛小孩首選。

必玩三：汐止星際遊戲場

太空迷注意！星際主題水池涼感十足，這裡根本是未來水世界！以「星際宇宙」為主題設計，打造淺水池搭配高桿噴霧，水霧灑下瞬間沁涼爆棚，小朋友根本玩到不想回家，還能在奇幻氛圍中拍出超有感的太空系網美照。

必玩四：新莊塭仔底濕地公園

結合生態＋水樂園　爸媽也愛的散步景點！不只是親子玩水樂園，更是能吸收芬多精的自然系景點！塭仔底濕地融合生態教育與戲水空間，一邊玩水、一邊認識自然生態，還能順路散步吸收負離子，堪稱暑假最療癒系水樂園。

圖／新北市政府高灘處
圖／新北市政府高灘處

▶三重海世界水樂園、新店陽光遊戲場、汐止星際遊戲場

．開放日期：6、9月每週例假日及國定假日開放；7、8月週二休園維護場地除外，其餘時間每日開放。

．噴水時間：每日上午10點至12點、下午3點至晚上7點(星際遊戲場噴水至晚上8點)。

▶塭仔底濕地公園

．開放日期：6、9月每週例假日及國定假日開放；暑假期間每週二至週日開放，逢週一進行設施及場地維護暫停開放。

．噴水時間：上午9點30分至下午6點30分，每半小時噴水10分鐘。

圖／新北市政府高灘處
圖／新北市政府高灘處

提醒大家，玩水也要注意安全！雖然設施多為防滑材質，仍有滑倒風險，須叮嚀禁止奔跑；12歲以下或140公分以下兒童，必須由大人陪同入池；戲水池內禁止飲食、吸菸、帶寵物，也嚴禁跳水、推擠、攀爬等危險行為；遇雨或雷電天氣也可能彈性封閉園區，記得注意現場公告再出發！

編輯推薦

戲水

相關新聞

暑假遛小孩神隊友！ 4大「新北免費親子水樂園」6／14開放 玩水時間搶先記 彩虹隧道、水槍大戰一次玩爆

戲水天堂就在新北！ 4大「新北免費親子水樂園」6／14開放 玩水時間搶先記 彩虹隧道、水槍大戰一次玩爆

飛鳥Ⅲ打造沉穩內斂的現代日式奢華 7／20正式啟航 艙房、設施、餐飲全面提升

「飛鳥Ⅲ」將於2025年7/20正式啟航，首航將停靠日本國內30個港口（不含橫濱港），讓旅客在船內奢華的空間中，悠遊日本各地。隨著「飛鳥Ⅲ」正式亮相，也意味著將重新定義日系風情遊輪奢華的新指標。...

「以延CP」引粉絲暴動！ 《難哄》快閃南西店登場 經典場景1:1神還原、霜降香水聞得到 明星小卡、限量周邊一次收齊

「以延CP」引粉絲暴動！ 《難哄》快閃南西店登場 經典場景1:1神還原、霜降香水聞得到 難哄蛋糕、限量周邊一次收齊

僅此一天！越捷航空「全航線機票66%折扣」 手刀快搶

便宜機票來了，旅人們準備手刀快搶！越捷航空驚喜宣布，將於2025年6月6日限時一天，推出6.6快閃促銷活動，預計在23小...

免費參觀「5大熱門博物館」！2025「終身學習券＋博物館通行票」登記免費抽 7月起一券嗨玩一年

免費參觀「5大熱門博物館」！2025「終身學習券＋博物館通行票」免費抽 7月起一券嗨玩一年

哆啦A夢天天飛！ 2025熱氣球嘉年華最萌「追球日誌」出爐　台東縣民快搶「200元停車證」無限進出爽停

媽祖、Hello Kitty又飛來啦！2025熱氣球嘉年華「追球日誌」超萌登場 台東縣民快搶「200元停車證」無限進出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。