暑假遛小孩神隊友！ 4大「新北免費親子水樂園」6／14開放 玩水時間搶先記 彩虹隧道、水槍大戰一次玩爆

新北「免費玩水地圖」曝光！ 夏日來臨，小朋友電力滿格怎麼辦？新北市推出超佛心「免費戲水樂園」清涼登場，4大人氣親水景點從6月14日起搶先開放，從三重、新店、汐止到新莊都能找到夢幻噴水區，免門票、好拍又好玩，還能一次體驗彩虹隧道、水槍互射、太空風噴霧和濕地生態散步，是全台爸媽放暑假遛小孩神隊友！

圖／新北市政府高灘處

必玩一：三重海世界水樂園

親子水槍大戰＋彩虹水霧隧道打卡必拍！緊鄰河濱的超夯景點，每年都吸引大批親子朝聖！這裡設施超豐富，有超夢幻的360度彩虹隧道、啟發小朋友創意的益智水桌，以及最讓小朋友尖叫的「大型水槍對戰區」，還貼心設有更衣間和戶外淋浴區，玩到全身濕也不怕！

圖／新北市政府高灘處

必玩二：新店陽光遊戲場

9種親水設施一次玩爆！小小孩也能安心玩水，蝶型水道區根本是小孩的天堂，從水霧、落瀑水盤、噴泉到戲水潭，每一樣都超有誠意。園區以友善無障礙設計貫穿全部動線，連推嬰兒車都能輕鬆走，小小孩也能玩得超開心，爸媽安心遛小孩首選。

必玩三：汐止星際遊戲場

太空迷注意！星際主題水池涼感十足，這裡根本是未來水世界！以「星際宇宙」為主題設計，打造淺水池搭配高桿噴霧，水霧灑下瞬間沁涼爆棚，小朋友根本玩到不想回家，還能在奇幻氛圍中拍出超有感的太空系網美照。

必玩四：新莊塭仔底濕地公園

結合生態＋水樂園 爸媽也愛的散步景點！不只是親子玩水樂園，更是能吸收芬多精的自然系景點！塭仔底濕地融合生態教育與戲水空間，一邊玩水、一邊認識自然生態，還能順路散步吸收負離子，堪稱暑假最療癒系水樂園。

圖／新北市政府高灘處

▶三重海世界水樂園、新店陽光遊戲場、汐止星際遊戲場

．開放日期：6、9月每週例假日及國定假日開放；7、8月週二休園維護場地除外，其餘時間每日開放。

．噴水時間：每日上午10點至12點、下午3點至晚上7點(星際遊戲場噴水至晚上8點)。

▶塭仔底濕地公園

．開放日期：6、9月每週例假日及國定假日開放；暑假期間每週二至週日開放，逢週一進行設施及場地維護暫停開放。

．噴水時間：上午9點30分至下午6點30分，每半小時噴水10分鐘。

圖／新北市政府高灘處

提醒大家，玩水也要注意安全！雖然設施多為防滑材質，仍有滑倒風險，須叮嚀禁止奔跑；12歲以下或140公分以下兒童，必須由大人陪同入池；戲水池內禁止飲食、吸菸、帶寵物，也嚴禁跳水、推擠、攀爬等危險行為；遇雨或雷電天氣也可能彈性封閉園區，記得注意現場公告再出發！