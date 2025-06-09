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插畫迷與咖啡控看過來！「屋根裏珈琲芸術祭2025」6月21日松菸登場，65組台日韓品牌進駐還有驚喜「Noritake聯名杯」

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自本日製造所臉書粉絲團
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咖啡與插畫迷保證會愛！以咖啡與插畫為核心的「屋根裏珈琲芸術祭」，2025年再度登陸台北松山文創園區，預計於6月21日至22日展開兩天限定展演。本屆主題為「友と珈琲と＿＿＿」，強調藉由一杯咖啡拉近彼此距離，不分語言、性別與年齡，打造屬於每個人心中的溫暖時光。由本日製作社企劃主辦，邀集日本、台灣、韓國共65組人氣咖啡品牌與知名插畫家參展，主視覺再度由日本人氣插畫家 Noritake 操刀，復古閣樓意象搭配燦燦陽光，療癒氣息撲面而來。

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今年咖啡品牌陣容令人驚艷，不僅有「Maison YWE」、「garage coffee company」、「FILTER SUPPLY」等熟面孔，還有20多組首次登台的新面孔，例如俯瞰瀨戶內海的「belk」、京都町家中的「blend kyoto」、東京職人手烘「ignis」，及來自福岡、活躍於YouTube平台的「CAFICT」，帶來多元風味的咖啡旅程。而台灣本地店家如「Tomorrow Coffee Roasters」與「ZÁBU」等也不缺席，展現亞洲咖啡文化百花齊放的風貌。

圖／取自本日製造所臉書粉絲團
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除了咖啡，現場也設有美食攤位滿足味蕾。「靜秋咖哩」以蔬果與大骨熬製的歐風日式咖哩，香氣四溢；甜點方面，來自大阪的「コバトパン工場」以懷舊鐵盒餅乾吸睛；台灣「小島甜點工作室」則選用當季食材製作家常點心，甜而不膩，為餐後劃下完美句點。

音樂表演更是不容錯過，現場邀請台日多位DJ輪番登場，包括以卡帶DJ形式致敬台灣80年代金曲的「游璨賓」、熱愛黑膠文化的「永岡裕介」、以及音樂與造型雙棲的「Takuma Kobayashi」等，打造一場專屬夏日的五感藝術饗宴。欲購票者可透過KKTIX平台搶購早鳥票或現場購票，票價為230元。

圖／取自本日製造所臉書粉絲團
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