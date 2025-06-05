「以延CP」引粉絲暴動！ 《難哄》快閃南西店登場 經典場景1:1神還原、霜降香水聞得到 明星小卡、限量周邊一次收齊

爆紅陸劇《難哄》快閃店來啦！從小說紅到螢幕的高甜愛情故事，主角白敬亭、章若楠飾演的「以延CP」圈粉無數，這回直接搬進新光三越南西店，打造超逼真1:1還原場景！6/5於新光三越南西店登場盛況空前，就吸引長長人龍排隊，持續有粉絲回報現場人山人海的狀況，官方甚至到了下午3點就公告，已不再開放現場排隊，僅開放持券者入場，並同步提醒6/6早上10:30開始依序發放當日入場券。

圖／IG@starplan.tw提供

這回不只能走進劇中世界，連劇迷最想聞的「霜降香水」也可以現場試香、限量購入，獨家周邊商品全數首賣，還有限量贈品等你拿，《難哄》相關周邊、亮點，為大家一次整理：

★「煙火場面」、「北榆麵館」現身快閃店 經典場景1:1還原

圖／IG@starplan.tw提供

整個快閃店佔地近60坪，打造宛如走入劇中世界的拍照空間，一進門就能看見桑延、溫以凡的經典「煙火場景」，緊接著是粉絲熟悉的「加班餐吧」招牌燈箱與「北榆麵館」的校園回憶場景，每一處都讓人想拿出手機瘋狂打卡。

場內還展出劇中重要物件：包括桑延與溫以凡的高中制服、畢業證書、車票鐵盒、芭蕾音樂盒與定情手鍊等，細節滿滿、真情還原，處處都藏著劇迷才懂的彩蛋，絕對讓人拍到不想離開。

圖／IG@starplan.tw提供

★「霜降香水」實體現身 香氣超多層次 限購2瓶

圖／IG@starplan.tw提供

最被粉絲敲碗的「霜降香水」終於亮相，瓶身設計簡約質感，現場還能試香購買，香調融合玫瑰與木質調，營造出專屬桑延與溫以凡的戀愛氛圍！每人限購兩瓶，數量有限想搶要快。

★限定周邊萌到心臟爆擊！小卡、對杯、草莓蛋糕電源超燒

圖／IG@starplan.tw提供

快閃店限定推出六大官方明星商品，包括超Q「草莓蛋糕行動電源」、發光冰箱貼、加班造景貼紙、情侶壓克力立牌、播放器造型吊飾，以及印有劇中金句「機會是留給桑延的」玻璃對杯等實用又應景的好物。

此外，現場也推出設計感爆棚的「加班燈箱模型」、限量角色照片卡、海報及精緻小物，CP粉勢必要全套帶回家！

圖／IG@starplan.tw提供

消費滿800元即贈「隨機明星小卡」(共18款，不挑款)，滿1600元送A3「電子簽名海報」(共4款，可挑款，數量有限)。消費不限金額還能用99元加購專屬「以延為定」帆布購物袋！現場商品還隨機附贈小卡，還有貼心推出「小卡收藏冊」，幫你把每一張小卡好好珍藏。

圖／IG@starplan.tw提供

圖／IG@starplan.tw提供

《難哄》快閃店活動期間全採免費入場，避免人潮眾多，活動首四日(6/5～6/8)採憑券入場，每日規劃11:00、13:00、15:00、17:00、19:00共五場，每場限量100人，每日上午10:30於新光三越南西一館一樓東側門處發券，每場限額 100 人，未領到券也可現場排隊、彈性進場，現場還不定時加碼送小卡，建議早起衝一波！

圖／IG@starplan.tw提供

《難哄》快閃店

．地點：新光三越台北南西店一館9樓

．活動時間：2025/6/5 起，首四日採憑券入場(每日5場)

．入場資訊：免費入場，需排隊或憑券入場

．購物滿額禮：滿800元贈隨機角色小卡、滿1600元送電子簽名海報、部分商品附贈小卡

．加購優惠：購物不限金額可加購「以延為定購物袋」乙個(99元)