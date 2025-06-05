免費參觀「5大熱門博物館」！2025「終身學習券＋博物館通行票」登記免費抽 7月起一券嗨玩一年
「活到老、學到老」不再只是口號！教育部祭出最新「終身學習券」+「5館通行票」活動，無論你是熱愛進修的學霸型、還是愛逛展覽的探索家，這波免費票券不僅能抵免社大／樂齡大學學費1000元，還能在一年內無限次暢遊五大超人氣博物館，即日起開放登記，錯過真的會搥心肝啊！
教育部2025年全面啟動3大終身學習推動計畫，包括：推動第三人生、發放終身學習票券、建置終身學習資源平台，目標打造一站式資訊整合空間，成為人人可學、處處能學、時時想學的智慧型社會環境，不論幾歲、什麼背景，都能自由學習。
「終身學習券」+「5館通行票」即日起開放登記至6/18，絕對要搶起來～
1. 終身學習券2萬張開放登記 學費現省1000元
想進修新技能，這波超佛心補助不能錯過！教育部推出的「終身學習券」共發放2萬張，只要是6歲以上國人，即日起至6/18止都可以上網登記抽籤，每張券可折抵社區大學或樂齡大學課程學費1000元，無論你是剛接觸的「新生」或是已經參與過課程的「舊生」，都有機會抽中！
．新生券：提供12,000張，適用首次參加課程者
．舊生券：提供8,000張，112年1月1日後已有修課紀錄者適用
得獎名單將於6月19日公布，中獎者可於114學年度秋季班使用，幫你補貼學費、勇敢追夢沒煩惱～
2. 5大博物館通行票同步開搶 一年內不限次數免費參觀
除了學習券，還加碼全台「5大博物館通行票」共發放3000張，中獎者自2025/7/1至2026/6/30期間，可不限次數免費暢遊以下5大熱門博物館常設展：
🔹 國立臺灣科學教育館（科教館）
地址：台北市士林區士商路189號
🔹 國立海洋科技博物館（海科館）
地址：基隆市中正區北寧路367號
🔹 國立自然科學博物館（科博館）
地址：台中市北區館前路1號
🔹 國立科學工藝博物館（科工館）
地址：高雄市三民區九如一路720號
🔹 國立海洋生物博物館（海生館）
地址：屏東縣車城鄉後灣路2號
須注意的是，博物館通行票僅限常設展使用，特展不適用，且中獎票券僅限本人使用，不得轉讓、兌現。快來一場全民文化之旅，從北到南通通玩透透，無論是親子同遊、銀髮族充電，還是自己週末放風療癒心靈，就靠這張通行票搞定！
更多資訊&登記入口：https://lifelong-learning-voucher.com/
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