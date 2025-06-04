山林湯泉與法式饗宴 北投麗禧春夏假期優雅登場

沉浸天然白磺泉 品味法國藍帶主廚打造的現代春夏新菜單

北投麗禧每間客房擁有15坪以上空間及私人陽台，開窗即可擁有舒適放鬆的綠樹景致。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供

梅雨季悄然來臨，正是安排一趟放鬆身心的溫泉假期最佳時機。遠離日常的忙碌節奏，讓天然白磺泉水洗滌疲憊，重拾清新能量。北投麗禧溫泉酒店即日起推出一泊二食專案，每晚17,500元起，旅人可在客房內專屬湯池中，沉浸於如牛奶般乳白的溫潤泉水，感受來自大自然的撫慰，搭配C’est Bon歐陸餐廳全新推出的春夏現代法式菜單，在綠意環繞中品味清爽繽紛的饗宴，讓假期不僅是休息，更是一場全方位的身心療癒體驗。

C’est Bon歐陸餐廳全新推出的春夏現代法式菜單，在綠意環繞中品味清爽繽紛的饗宴。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供

C’est Bon 歐陸餐廳持續秉持台灣在地精神，選用台灣旬味食材，結合法式料理技法，呈現充滿創意與層次的美食新作。開胃小品「哈密瓜冷湯/松露地瓜球」靈感取自台灣經典小吃，以台農57號黃地瓜包裹松露醬，香氣濃郁，再搭配融合柳橙與檸檬果香的哈密瓜冷湯，清新爽口；「蕃茄/布拉塔乳酪/甜蘿勒」則選用梅子醋醃漬的牛番茄與彩色小番茄，內餡包覆蓬鬆輕盈的布拉塔起士，加入濃縮番茄精華的澄清湯汁，繽紛視覺與豐富滋味令人驚艷；深受賓客喜愛的經典菜色亦持續供應，包括香濃滑順的「松露牛肝菌菇湯」與結合奶油香氣與鮮甜海味的熱前菜「南非鮑魚/墨魚醬汁」，為主餐揭開完美序曲。

主菜「澳洲M8和牛肋眼」，可一次品嚐兩款頂級和牛風味。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供

主菜部分，推薦「澳洲M8和牛肋眼」，可一次品嚐兩款頂級和牛風味：以油脂分布均勻的澳洲 M8 和牛肋眼為主體，佐以濃郁馬德拉醬汁，搭配以低溫烹煮 18 小時，口感軟嫩的日本和牛牛腱，在一道料理中享受雙重饗宴；另一道「珍珠玉米雞/北海道干貝」則選用來自台東的放養玉米雞，以低溫舒肥保留肉質多汁，主廚更巧妙地將松露片藏於雞皮與雞肉之間，搭配北海道干貝與雞湯鮮奶油醬汁，展現層層堆疊的細膩法式工藝。

「法式優格蛋糕」打造酸甜交織的完美結尾。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供

餐後甜點「法式優格蛋糕」則以傳統法式家常優格蛋糕為靈感，融合玫瑰覆盆子果醬、乳清玫瑰果凍與蜜漬綜合莓果，最後覆上輕盈蓬鬆的希臘優格香緹，打造酸甜交織、質地細緻的完美結尾。

北投麗禧溫泉酒店座落於山林綠意之中，距硫磺谷溫泉源頭僅約一公里。館內所有客房皆設有觀音石打造的冷熱雙湯池，可於房內恣意享受白磺溫泉帶來的潤澤洗禮。同時，入住期間可於C’est Bon歐陸餐廳細品春夏限定現代法式佳餚，開啟一段結合自然、美食與溫泉的療癒假期。

全館客房皆備有冷熱雙湯池，房客可於房內沉浸於濃郁的天然白磺溫泉之中。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供

C’est Bon歐陸餐廳擁有沉穩的觀音石砌牆搭配大片落地玻璃，帶來舒適典雅的用餐體驗。 圖／北投麗禧溫泉酒店 提供

詳情可洽詢北投麗禧溫泉酒店(02) 2898-8888、網址：https://www.gvrb.com.tw/