飛鳥Ⅲ打造沉穩內斂的現代日式奢華 7／20正式啟航 艙房、設施、餐飲全面提升

【文・旅報傳媒】

「飛鳥Ⅲ」將於2025年7/20正式啟航，首航將停靠日本國內30個港口（不含橫濱港），讓旅客在船內奢華的空間中，悠遊日本各地。隨著「飛鳥Ⅲ」正式亮相，也意味著將重新定義日系風情遊輪奢華的新指標。

飛鳥遊輪的魅力 享受飛鳥遊輪之旅的最佳時光

最幸運的相遇 ◆ 最好的款待 ◆ 最好的菜

最佳體驗 ◆ 極致放鬆

空間簡約內斂 「飛鳥Ⅲ」改變了過去把奢華與金碧輝煌的連結，而是結合明亮開放的光影層次與日本傳統美學，營造出更具沉穩、質感及內斂的船內空間，營造出獨一無二的現代日式奢華氛圍。 船艙內更處處可見「飛鳥Ⅲ」呈現日系遊輪的各種巧思，例如在也因為燈光、空間設計與細節的堅持，營造鬆弛感的奢華氛圍。

舒適款待2.0 「飛鳥Ⅲ」提供多樣化選擇，以滿足不同世代、需求和風格的旅客，帶來更靈活且貼心的服務；此外「飛鳥Ⅲ」所有艙房皆配有私人陽台，並分為「頂級閣樓套房（Penthouse）」、「套房（Suite）」、「陽台房（Balcony）」3種房型，旅客可以根據自己的旅行目的與度假方式選擇適合的房型。飛鳥Ⅲ的「Asuka Balcony」榮獲國際遊輪室內設計大獎「CSI Awards 2024」最佳客房設計獎。 【左圖】空間簡約內斂【右圖】舒適款待2.0

海上藝術館 在船上許多空間，也展示眾多日本知名藝術家的作品，宛如一座海上藝術館。此外，船上還展出新生代藝術家的作品，呈現出日本當地藝術家的美學概念。這些藝術品遍布於船上的公共空間，讓旅客在海上旅途中沉浸於藝術氛圍。「Midship Suite」的其中47個艙房內打造一個讓客人能夠享受各地文化與特產。

完全享受 如此舒適的「飛鳥Ⅲ」，當然要有充分的時間好好享受。目前飛鳥Ⅲ的行程也相當不同，主要鎖定在4天以上中、長期的日本航程，除了有充分時間享受船上的細緻服務與設施，也將前往許多大船無法抵達的小島，甚度探索不同島嶼的文化之美，或是前往位置特殊的港口，讓你可以靜靜地坐在「飛鳥Ⅲ」上遠眺富士山，或是在海上航行時，享受海上戶外風呂的難得體驗。

✨ 飛鳥II 四季更迭

海上綻放的主題盛宴

小野麗莎今年有安排特別航次表演。

飛鳥Ⅱ以日本頂級郵輪的優雅風格，匠心打造四季皆宜的主題航程，將音樂、美食、文化與自然景觀交織成海上盛典。目前飛鳥Ⅱ主要以短天數航行日本為主，對業者來說就是可以善用的旅遊元件，可結合陸地行程。

飛鳥Ⅱ在日本有多個母港，例如橫濱、名古屋，也有從福岡、神戶、大阪等地出發的行程。不同季節會有不同主題航次，飛鳥Ⅱ提供了多種主題航次，結合了美食、文化、自然和藝術等多方面內容，同時部分航程也會邀請特別嘉賓、著名歌手甚至是國際名廚上船表演，讓旅程更添精彩。例如今年小野麗莎、THE BOOM的主唱宮沢和史、小提琴家NAOTO、Circus合唱團、小笠原等，都有安排特別航次檔期在船上演出。

此外多個航次是配合日本各地的夏季花火大會或祭典。在這些航次中，旅客可在船上欣賞到盛大花火表演，部分祭典航次也將帶領旅客參與熱鬧的祭典活動。別以為飛鳥的高端服務只限成人，今年行程也有不少針對家庭設計的航次，提供適合兒童到大人的多樣化夏日活動。

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