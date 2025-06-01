2025年5月「10大最忙航線」出爐！台人最愛航點僅居第10　這條「冠軍航線」贏過日韓不意外

2025年5月最忙航線出爐！由Seasia Stats根據AOG統計顯示，今年5月「10大最繁忙國際航線」排名揭曉，台人最愛的日本航線位居第10名，第一名更是國人「短期旅遊」最佳首選。

示意圖／AI生成

Seasia Stats最新發布，2025年5月「10大最繁忙國際航線」排行出爐，「東京成田－台北」不負眾望榜上有名，居於第10名，其餘還有「首爾仁川－大阪關西」、「首爾仁川－東京成田」等亞洲熱門航線，分別排在第4及第5位。而「香港－台北」更是奪下榜首，在該統計中以557,806個座位數展現旅客的偏好與需求。

此外，「吉隆坡－新加坡樟宜」則位居第2，顯現東南亞在旅遊與多方面的重要聯繫。有台灣網友將其排行結果分享到Threads上，吸引網友留言回應「香港飛台北可能有不少是轉機客」、「看來大家都在吹的松山羽田還不夠力」、「其實一點都不意外」。