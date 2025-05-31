「鋼彈45週年」快閃桃園剩2天！1.8公尺鋼彈立像，還有滿額贈與免費抽模型活動1次看

鋼彈迷引頸期盼的重磅盛會來了！為慶祝鋼彈模型邁入第45週年，THE GUNDAM BASE TAIWAN 首度將旗艦級快閃店移師桃園，於5月29日至6月1日限時進駐桃園藝文特區的「桃知道 GELEVEN PLAZA」，打造為期四天的鋼彈快閃三重奏盛典。今（5/31）已進入倒數第二天，現場氣氛依然火熱，吸引大批鋼彈迷湧入，掀起連假最強動漫潮流！

圖／取自The Gundam Base Taiwan臉書粉絲團

本次快閃活動內容豐富，三大亮點一次滿足粉絲收藏魂。首先是販售多款「THE GUNDAM BASE 限定品」，包括首次亮相的TGB配色 RX-78-2 鋼彈 180 公分巨型立像，成為現場打卡熱點；再來是2025年大阪世博限定鋼彈模型搶先展出；最後壓軸登場的「機動戰士Gundam GQuuuuuuX」未發售新品搶先亮相，讓粉絲一睹為快。

圖／取自The Gundam Base Taiwan臉書粉絲團

活動期間，單筆消費滿2,000元即可獲贈台灣限定吸水杯墊乙組，追蹤官方Facebook並完成問卷，還可兌換限量行李箱貼紙。若在快閃店或台北本店指定區域拍照上傳並標註活動Hashtag，更有機會抽中鋼彈模型，驚喜連連、好禮拿不停！

圖／取自The Gundam Base Taiwan臉書粉絲團

圖／取自The Gundam Base Taiwan臉書粉絲團

圖／取自The Gundam Base Taiwan臉書粉絲團

圖／取自The Gundam Base Taiwan臉書粉絲團

為維護現場秩序，活動採用【入場資格券】制度。每日早上9:00起於2樓戶外平台整隊，11:00發放入場券。入場券限本人使用，每日限量發放，遺失不補、不可轉讓，請務必妥善保管。場內亦實施人流管制，排隊與購買時請依現場人員指示行動。

圖／取自The Gundam Base Taiwan臉書粉絲團

圖／取自The Gundam Base Taiwan臉書粉絲團

鋼彈45週年桃園快閃活動進入倒數階段，最後機會不容錯過！立即前往桃知道 GELEVEN PLAZA，體驗史上最燃的鋼彈週邊盛典，讓這個端午假期充滿熱血與回憶！詳情請見官方網站與粉專最新公告。