快訊

大谷翔平前57場22轟破隊史 再創百年首見神速紀錄

三峽肇事翁身亡還能求償？巴毛律師：家屬若做1事「就沒他們的事了」

Google這功能今年9月走入歷史 用戶快備份以免資料遭刪除

「鋼彈45週年」快閃桃園剩2天！1.8公尺鋼彈立像，還有滿額贈與免費抽模型活動1次看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自The Gundam Base Taiwan臉書粉絲團
圖／取自The Gundam Base Taiwan臉書粉絲團

鋼彈迷引頸期盼的重磅盛會來了！為慶祝鋼彈模型邁入第45週年，THE GUNDAM BASE TAIWAN 首度將旗艦級快閃店移師桃園，於5月29日至6月1日限時進駐桃園藝文特區的「桃知道 GELEVEN PLAZA」，打造為期四天的鋼彈快閃三重奏盛典。今（5/31）已進入倒數第二天，現場氣氛依然火熱，吸引大批鋼彈迷湧入，掀起連假最強動漫潮流！

圖／取自The Gundam Base Taiwan臉書粉絲團
圖／取自The Gundam Base Taiwan臉書粉絲團

本次快閃活動內容豐富，三大亮點一次滿足粉絲收藏魂。首先是販售多款「THE GUNDAM BASE 限定品」，包括首次亮相的TGB配色 RX-78-2 鋼彈 180 公分巨型立像，成為現場打卡熱點；再來是2025年大阪世博限定鋼彈模型搶先展出；最後壓軸登場的「機動戰士Gundam GQuuuuuuX」未發售新品搶先亮相，讓粉絲一睹為快。

圖／取自The Gundam Base Taiwan臉書粉絲團
圖／取自The Gundam Base Taiwan臉書粉絲團

活動期間，單筆消費滿2,000元即可獲贈台灣限定吸水杯墊乙組，追蹤官方Facebook並完成問卷，還可兌換限量行李箱貼紙。若在快閃店或台北本店指定區域拍照上傳並標註活動Hashtag，更有機會抽中鋼彈模型，驚喜連連、好禮拿不停！

圖／取自The Gundam Base Taiwan臉書粉絲團
圖／取自The Gundam Base Taiwan臉書粉絲團

圖／取自The Gundam Base Taiwan臉書粉絲團
圖／取自The Gundam Base Taiwan臉書粉絲團

圖／取自The Gundam Base Taiwan臉書粉絲團
圖／取自The Gundam Base Taiwan臉書粉絲團

圖／取自The Gundam Base Taiwan臉書粉絲團
圖／取自The Gundam Base Taiwan臉書粉絲團

為維護現場秩序，活動採用【入場資格券】制度。每日早上9:00起於2樓戶外平台整隊，11:00發放入場券。入場券限本人使用，每日限量發放，遺失不補、不可轉讓，請務必妥善保管。場內亦實施人流管制，排隊與購買時請依現場人員指示行動。

圖／取自The Gundam Base Taiwan臉書粉絲團
圖／取自The Gundam Base Taiwan臉書粉絲團

圖／取自The Gundam Base Taiwan臉書粉絲團
圖／取自The Gundam Base Taiwan臉書粉絲團

鋼彈45週年桃園快閃活動進入倒數階段，最後機會不容錯過！立即前往桃知道 GELEVEN PLAZA，體驗史上最燃的鋼彈週邊盛典，讓這個端午假期充滿熱血與回憶！詳情請見官方網站與粉專最新公告。

編輯推薦

連假 快閃店 大阪

相關新聞

「排球少年!!」北中南三店齊開！「主角群立牌、排球九宮格」2個月限定期間衝打卡踩點

粉絲們看過來！「MITSUI OUTLET PARK」在林口、台中、台南三地同步帶來「排球少年!!」期間限定店，主角群立牌、排球九宮格、比高牆讓粉絲們現場與角色們互動，各店亦有必收的全新週邊，趁著長達2個月的時間，帶著荷包逛三店掃貨打卡去囉！

這些飯店「住一晚送一晚」！盤點今夏最優惠「1+1住房專案」旅人最愛

「住一晚送一晚」是許多旅人最愛專案。台中長榮桂冠酒店6月30日前推出「1+1住房專案」，預訂同日入住兩間高級客房、即享第...

「鋼彈45週年」快閃桃園剩2天！1.8公尺鋼彈立像，還有滿額贈與免費抽模型活動1次看

鋼彈迷引頸期盼的重磅盛會來了！為慶祝鋼彈模型邁入第45週年，THE GUNDAM BASE TAIWAN 首度將旗艦級快閃店移師桃園，於5月29日至6月1日限時進駐桃園藝文特區的「桃知道 GELEVEN PLAZA」，打造為期四天的鋼彈快閃三重奏盛典。今（5/31）已進入倒數第二天，現場氣氛依然火熱，吸引大批鋼彈迷湧入，掀起連假最強動漫潮流！

「旅天下旗艦二店」盛大開幕！祭百元福袋抽日本來回機票

旅天下聯合國際旅行社股份有限公司（以下簡稱旅天下）展店再進化！首度攜手全台最大學生旅遊專家「鴻禧旅行社」，6月3日將於新北板橋盛大開出旗艦二店，此為繼2024年8月開幕的旗艦一店「台北復北門市」之後再

2025端午節連假放電去！全台「10大樂園優惠」中3碼門票293元、身分證有「5」最划算

2025端午節連假放電去！全台「10大樂園優惠」 中3碼門票293元、身分證有「5」最划算

端午連假先衝！ 鹿港療癒燈海「小鎮光影藝術節」 LINE FRIENDS「minini光影祭」超萌搶先看

端午連假先衝！ 鹿港療癒燈海「小鎮光影藝術節」 LINE FRIENDS「minini光影祭」超萌搶先看

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。