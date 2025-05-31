「排球少年!!」北中南三店齊開！「主角群立牌、排球九宮格」2個月限定期間衝打卡踩點

粉絲們看過來！「MITSUI OUTLET PARK」在林口、台中、台南三地同步帶來「排球少年!!」期間限定店，主角群立牌、排球九宮格、比高牆讓粉絲們現場與角色們互動，各店亦有必收的全新週邊，趁著長達2個月的時間，帶著荷包逛三店掃貨打卡去囉！

圖／《排球少年!!》快閃店提供

迎接夏日動漫祭到來，「MITSUI OUTLET PARK」於5/30到7/27，在林口、台中、台南三個地方的OUTLET，帶來「排球少年!!」期間限定店；在林口現場有選手們的人型立牌，讓粉絲們盡情拍照，還有「排球九宮格」互動遊戲體驗，與角色們一起玩個夠；台中港的期間限定店是以臨場感造景為主題，超大排球和觀眾席，讓人像身處比賽現場，超好拍！而台南則是特地搬來「比高牆」，跳起來後觸摸牆壁上按鈕，就能從顏色看出到底跳了多高，超過300公分的攔網點等著大家來測試自己的彈跳力！

圖／《排球少年!!》快閃店提供

圖／《排球少年!!》快閃店提供

圖／《排球少年!!》快閃店提供

拍照、打卡結束後，也別忘了帶走最新的必收週邊：林口店內推出6款「壓克力DIY場景盒」，台中港店有「排汗短T」、「盲抽布面徽章」、「針織提袋」可選購，台南則有「串接壓克力吊飾」，長達2個月的時間，可以讓大家排好行程、好好踩點三間期間限定店，與心目中最喜歡的人氣角色，一起度過這個夏天、一起熱血整個夏日！

圖／《排球少年!!》快閃店提供

圖／《排球少年!!》快閃店提供

夏日動漫祭！《排球少年!!》期間限定店

日期：5/30～7/27

時間：週一至週五11：00～21：30 六、日10：30～22：00

地點：MITSUI OUTLET PARK林口、台中港、台南

林口店：新北市林口區文化三路一段356號

台中港店：台中市梧棲區臺灣大道十段168號

台南店：台南市歸仁區歸仁大道101號