端午連假出遊夯！海外旅遊搜尋成長6% 超越國旅

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著端午連假將至，台灣旅遊熱潮持續升溫。根據數位旅遊平台 Agoda 公布的最新住宿搜尋數據顯示，今年民眾對端午連假出遊的整體興趣較去年同期成長了4%，其中又以國際旅遊的增幅最為明顯，達到6%，而國內旅遊也有2%的穩健成長。

在國內熱門目的地方面，台北、台中、宜蘭、高雄與台南霸佔前五名，顯示城市觀光與在地文化依舊吸引力十足；而海外旅遊則由東京、大阪、首爾、沖繩與香港領軍，短程亞洲航線依舊是台灣旅客的首選。此次數據涵蓋2025/04/01~05/20間搜尋、預計於05/30~06/01入住的住宿，並與2024年同一節日期間的數據進行比較。

▲端午連假期間，東京登上海外旅遊的熱搜榜首。 圖：shutterstock／來源

◉ 端午連假／熱門目的地 Top 5

・國民旅遊／① 台北、② 台中、③ 宜蘭、④ 高雄、⑤ 台南

・海外旅遊／① 東京、② 大阪、③ 首爾、④ 沖繩、⑤ 香港

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