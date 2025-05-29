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2025端午節連假放電去！全台「10大樂園優惠」中3碼門票293元、身分證有「5」最划算

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各業者
圖／各業者

2025端午連假到來，還沒有想法去哪玩？ 幫整理全台「10大樂園優惠」推出限時優惠，無論是親子出遊、情侶約會，還是好友同樂，都能找到適合的樂園活動，快收下2025端午節樂園優惠玩起來！

● 兒童新樂園

端午連假期間（5/30–6/1），臨櫃購買一日樂FUN券，隨券贈送限量好禮，每日限量1,500份，送完為止。此外，園區還舉辦寶寶運動會、闖關活動及露天市集等親子活動。

圖／兒童新樂園官網
圖／兒童新樂園官網

小人國主題樂園

在5/30、5/31、6/1、6/7、6/8期間，身分證字號中含有「5、3、1、0」數字，對中任3個數字者，門票優惠價為293元；對中2個數字者為393元；對中1個數字者為493元。未滿3歲兒童憑健保卡可免費入園

圖／小人國官網
圖／小人國官網

● 小叮噹科學主題樂園

即日起至5/31，5月壽星憑證件可免費入園，享受園區內各項科學與遊樂設施。

● 六福村主題遊樂園

5/30–6/1期間，未滿6歲孩童可免費入園（需由一位18歲以上成人陪同）。設籍桃園市、新竹縣市或身分證字首為H、J、O者，門票優惠價為499元。此外，身分證字號或出生年月日含「5」者，門票同樣為499元，同行親友最多3人可享599元優惠價！

圖／六福村官網
圖／六福村官網

● 麗寶樂園

5/30–6/1期間，未滿18歲者可免費入園（需搭配一位購買全票的成人）。5/30–5/31下午4點後入園，雙人月光票優惠價為499元。此外，園區還舉辦人體龍舟賽等趣味活動。

圖／麗寶樂園官網
圖／麗寶樂園官網

● 九族文化村

即日起至5/31，名字中含有「南」、「投」、「觀」、「光」、「季」任一字者，成人票優惠價為780元，學生票為680元，兒童票為490元。

圖／九族文化村官網
圖／九族文化村官網

● 義大遊樂世界

5/30–6/1期間，全票享55折優惠（原價1080元，優惠價594元）。身分證字號含有一個「5」者，購票加贈50元餐飲抵用券；含有兩個「5」者，加贈150元餐飲抵用券。

圖／義大遊樂世界官網
圖／義大遊樂世界官網

● 劍湖山世界

即日起至6/1，車牌號碼含有「9、4、5、3」任一碼者，門票優惠價為399元；對中兩碼以上者為299元；四碼全中者僅需99元。此外，當日壽星門票優惠價為100元，當月壽星為399元。

圖／劍湖山世界提供
圖／劍湖山世界提供

● 頑皮世界野生動物園

5/30–6/1期間，官網與現場購票享最低5折起優惠，再送30元消費券，適合全家大小一同前往。

圖／頑皮世界野生動物園(Wanpi World Safari Zoo)臉書
圖／頑皮世界野生動物園(Wanpi World Safari Zoo)臉書

● 遠雄海洋公園

5/30–6/1期間，身分證字號含有「5」者，門票優惠價為555元（需於5/14–5/29期間於官方網路商城購票）。此外，5/19–6/20期間，國三生出示會考准考證，三人同行可享999元優惠價。

圖／遠雄海洋公園官網
圖／遠雄海洋公園官網

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連假 市集 小人國 免費入園 主題樂園

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