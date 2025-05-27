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端午連假先衝！ 鹿港療癒燈海「小鎮光影藝術節」 LINE FRIENDS「minini光影祭」超萌搶先看

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
2025鹿港小鎮光影藝術節。圖／彰化縣政府提供
2025鹿港小鎮光影藝術節。圖／彰化縣政府提供

鹿港古鎮端午節重頭戲來了！ 2025年「鹿港慶端陽—小鎮光影藝術節」再度點亮鹿港溪，不僅有第48屆熱血划龍舟賽事，還邀請到超人氣IP「LINE FRIENDS minini」首度在台戶外展出，自5/24開燈展演至7/27止，從日到夜打造充滿節慶氛圍與療癒光景的觀光盛會，每晚6:30到10:00越夜越美麗！

2025鹿港小鎮光影藝術節。圖／彰化縣政府提供
2025鹿港小鎮光影藝術節。圖／彰化縣政府提供

「minini」首次戶外登場！超萌主題燈飾 打卡一波

「小鎮光影藝術節」前年IP則是柴語錄、去年是可愛療癒IP「角落小夥伴」，今年則是與「LINE FRIENDS minini」合作，年年透過話題IP，讓鹿港變得超級人氣。

2025鹿港小鎮光影藝術節。圖／彰化縣政府提供
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2025鹿港小鎮光影藝術節。圖／彰化縣政府提供
2025鹿港小鎮光影藝術節。圖／彰化縣政府提供

LINE FRIENDS旗下超人氣角色「minini」在鹿港溪畔正式登台，這也是minini首度於台灣進行大型戶外展出，不只佈燈療癒爆棚，還有minini造型三輪車、紀念小物限量發送，是粉絲必衝的夢幻場景。

2025鹿港小鎮光影藝術節。圖／彰化縣政府提供
2025鹿港小鎮光影藝術節。圖／彰化縣政府提供

白天玩古蹟、晚上拍美燈 光影藝術節點亮鹿港溪

自5/27點燈起至7/27，每晚18:30至22:00，鹿港溪變身夢幻光廊。結合古鎮氛圍與現代光影藝術，與桂花巷藝術村、文武廟等歷史場域相映成趣，白天走老街，晚上賞燈海，美到讓人捨不得離開。

2025鹿港小鎮光影藝術節。圖／彰化縣政府提供
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2025鹿港小鎮光影藝術節。圖／彰化縣政府提供
2025鹿港小鎮光影藝術節。圖／彰化縣政府提供

端午福鹿溪「夜間龍舟賽」重頭戲連嗨三天

從5/30至6/1，每日下午3點至晚間9點，126隊好手齊聚福鹿溪，展開刺激萬分的龍舟競賽。今年不只白天比賽，更有夜間賽事加乘光影效果，熱血與美景同時享有。

2025鹿港小鎮光影藝術節。圖／彰化縣政府提供
2025鹿港小鎮光影藝術節。圖／彰化縣政府提供

端午連假不再怕無聊！鹿港公會堂有在地小吃「煎堆」試吃與歌手駐唱、桂花巷藝術村推出手作DIY、文武廟則安排親子互動活動等，一起來感受鹿港端午魅力，全鎮都是你的遊樂場。

2025鹿港慶端陽「小鎮光影藝術節」

地點：舊鹿港溪水中舞台

演出：2025/5/24至2025/7/27 18:30～22:00

官網：https://www.2025ch.com.tw/

2025鹿港小鎮光影藝術節。圖／彰化縣政府提供
2025鹿港小鎮光影藝術節。圖／彰化縣政府提供

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