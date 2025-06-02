亞洲10大遊樂園推薦！親子、情侶必玩樂園一次看

【文・KKday旅遊生活誌】

你喜歡去遊樂園嗎？從進門開始就充滿歡樂氛圍的感覺，讓人一秒回到童年。如果你已經把台灣的主題樂園玩透透，那接下來就該把目標放到國外啦！ 一起來看看亞洲必去的10大人氣主題樂園，有哪些你已經去過？又有哪些還在你的旅遊清單上？KKday統統幫你整理好，快來看看你已經蒐集幾個！

東京迪士尼樂園

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說到亞洲樂園界的霸主，非東京迪士尼莫屬啦！不只擁有超經典的迪士尼樂園，還有全世界唯一的迪士尼海洋，雙園齊發讓你從白天玩到晚上還捨不得走。

東京迪士尼主打滿滿童話感，米奇、米妮陪你一起重溫童年回憶；而迪士尼海洋則充滿冒險氛圍，設施更刺激、更有特色，大人來也完全不會無聊！建議大家直接安排兩天，買好二日券玩得盡興又不趕行程，玩過一次絕對還會想再來！

大阪環球影城

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大阪環球影城早就成為大阪的代表性景點之一！以電影為靈感打造的園區，讓人一踏進去就像置身好萊塢大片現場。哈利波特園區還原度超高，連奶油啤酒都可以喝得到！

如果你是小小兵、侏羅紀世界、蜘蛛人等超級粉絲，那就更不能錯過啦！環球影城每年也都會推出全新主題活動，不管是萬聖節變裝派對，還是寒假限定遊行，讓人年年都想回去再玩一輪！

韓國愛寶樂園

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愛寶樂園可說是韓國人氣最高的遊樂園了！無論跟團、自助，幾乎都一定會走訪這個人氣景點。和台灣的六福村一樣，這裡也結合了野生動物園可以參觀；不同的是，愛寶樂園還進一步結合了水上設施、高爾夫球場，和四季花園。

夏天時來加勒比海灣玩水，春天時來賞花，其餘時間來看動物、看魔術，無論男女老少、春夏秋冬，都是初遊韓國必去的人氣景區，愛寶真的就是那種沒來過會遺憾、來過還想再來的人氣樂園！

韓國樂天世界

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來到首爾，絕對不能錯過超人氣的樂天世界！它可不是只有遊樂園而已，還結合了百貨公司、美食廣場、免稅店，一整天都玩不膩、逛不完。室內外設施應有盡有，就算遇到下雨也不用擔心。

不只好玩有趣，樂天世界還是不少韓劇取景地，《天國的階梯》、《浪漫滿屋》都曾在這裡取景過！情侶們牽手來拍照、搭乘摩天輪，超級浪漫～

香港迪士尼樂園

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距離台灣超近的香港迪士尼，是許多台灣人第一次的迪士尼初體驗！園區雖然不大，但該有的設施統統沒少，重點是角色互動超多，小朋友們一定會愛到不行。

近年來新增的《冰雪奇緣》世界、《漫威英雄》體驗區讓整體豐富度再升級，不論你是童心未泯還是超級英雄粉，來這裡一定都能收穫滿滿感動！

上海迪士尼樂園

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說到亞洲最具規模的迪士尼樂園，怎麼能不提上海迪士尼！這裡可是全世界最新的迪士尼樂園，城堡不只超大超壯觀，還集結了所有迪士尼公主的夢幻元素，完全是小女孩夢想成真的地方。

園區裡不只有經典設施，還有包括海盜船冒險、創極速光輪等獨家遊樂設施，更有全新的「動物方城市」園區等你來探險。不管你之前玩過幾次迪士尼，來上海迪士尼，都能得到全新不同的體驗。

新加坡環球影城

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如果你計畫去新加坡旅行，聖淘沙島上的環球影城也是不可錯過的主題樂園，園區雖然不大，但七大主題區各有亮點，從變形金剛到馬達加斯加，每一區都拍照好拍又好玩。

玩完之後還能接著逛聖淘沙、去水族館或吃一碗海南雞飯，還能順遊濱海灣花園、水族館、名勝世界，安排一趟城市＋樂園雙享受的旅程絕對沒問題，很適合安排3~4天的小旅行！

越南富國島珍珠奇幻樂園

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越南富國島的珍珠島樂園（VinWonders），堪稱是越南版的夢幻遊樂園！結合水上樂園、動物園、遊樂設施與海濱度假村，享受熱帶陽光，讓你從早玩到晚、從陸上玩到水裡，還有超美的夕陽海景當背景！

這裡還有歐式建築園區與超長的海底隧道水族館，不用飛歐美也能感受異國風情。海島度假加上樂園，不管是家庭旅遊還是情侶蜜月都很適合。

馬來西亞雲頂天城世界主題公園

雲頂高原上的雲頂天城世界主題公園（Genting SkyWorlds）是馬來西亞全新打造的大型主題樂園，海拔高、氣候涼爽，讓你在熱帶國家也能涼爽玩一整天。

園區結合電影主題，包括冰原歷險記、里約大冒險等，還有多達九個不同主題區，從刺激的雲霄飛車到適合全家的設施應有盡有。還能順遊雲頂娛樂城、賭場與表演秀，玩到你不想回家！

泰國暹羅驚奇樂園

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泰國不只有夜市和按摩，連主題樂園都超厲害！暹羅驚奇樂園（Siam Amazing Park）原名是Siam Park City，改名後更強調「驚奇」和「冒險」感，園區主打超大型水上樂園與各式遊樂設施，號稱擁有「全亞洲最大的造浪池」。

不只有水樂園，還有雲霄飛車、鬼屋等經典設施，加上泰國消費便宜、美食多樣，很適合安排親子旅遊或三五好友一起出發，一次體驗清涼又刺激的樂園旅程。

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