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首爾選物品牌「object」進駐台北開幕啦！集結韓國人氣插畫家作品，還可自由打造專屬配件重新定義「生活質感新體驗」

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／object提供
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文青質感新生活！來自首爾的文創選物品牌 object，攜手韓國人氣插畫家與設計師，於 5 月 27 日正式登台！首家實體店「object taipei store」選址中山商圈，融合原創設計、生活選物與展覽策劃，打造一處如同首爾街角般的靈感基地。從徽章到吊飾，每一件作品皆承載創作者的獨特語彙，也邀請使用者成為創意共創的一份子，實踐自我風格的日常美學，絕對是文青控必逛的選物店，趕快揪團逛一波。

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自 2013 年創立以來，object 長期支持新銳創作者，透過品牌主打的「wappen」系列徽章與全新「PODO keyring」吊飾，延續「思物而後行」的精神。讀者可將徽章自由拼貼於衣物、包款，或以葡萄串連概念搭配吊飾，重新詮釋個人風格。這不僅是一場對設計的探索，更是一種生活態度的提案——在日常中發現趣味，並以細節構築自我認同。

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object taipei store 同步引進多位韓國人氣創作者的作品，包括以溫柔筆觸描繪狗狗靈魂的 TEXTCONTEXT、傳遞小情緒的 SOSO STUDIO、擅長極簡標語的 INAPSQUARE，以及風格療癒的崔高興（CHOIGOSIM）。除了實體店鋪之外，品牌更於鄰近街區打造 object showroom，首波快閃展覽邀請 HAND IN GLOVE 首度海外展出，呈現一座充滿收藏故事的秘密房間，邀請台北街頭旅人一探生活靈感的多重面貌。

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值得一提的是，object 也計劃未來與更多台灣創作者展開合作，讓台灣文青族群不僅能近距離感受韓國創意設計的脈動，也期待韓台設計語彙的交流共振。當創作者的靈感與日常選物相遇，台北這座城市，也悄然孕育出屬於自己的創意溫度。

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