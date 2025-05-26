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眭澔平挑戰聖母峰「昏迷60小時」險喪命 旅行社緊急發聲

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
據悉，眭澔平這次與曾格爾一同出發。圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng　臉書、眭澔平臉書
據悉，眭澔平這次與曾格爾一同出發。圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng　臉書眭澔平臉書

資深媒體人眭澔平熱愛旅行與探險，足跡遍及全球258個國家和地區，近來他挑戰世界第一高峰聖母峰登頂失敗，更傳出因罹患高山症導致腦水腫，昏迷長達60小時，情況一度危急，他近日在社群平台還原當時情況，並感謝雪巴嚮導如同照顧植物人父親般地照顧。對此，旅行社野樵國際旅行社也出面回應。

眭澔平在社群平台透露，當時病情急遽惡化，曾三度緊急後送至較低海拔，卻未完全康復，最終因身體極度虛弱無力連拿衛生紙都困難，只得忍痛放棄登頂計畫返台治療。他透露自己曾經歷96小時的極度煎熬，包括無法進食、上吐下瀉、嘔吐膽汁等症狀，後來病情惡化更出現脫肛及失禁等症狀，身體癱瘓無法自主行動。雪巴嚮導塔圖不嫌髒亂，整夜守在帳篷內，如同照顧植物人父親般幫他清洗身體、更換衣物，並以拍背、壓胸、搓揉取暖等方式協助度過最危急的一夜，等待天候許可直升機救援降落。

據悉，眭澔平這次與曾格爾一同出發。圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng臉書
據悉，眭澔平這次與曾格爾一同出發。圖／翻攝自曾格爾 Grace Tseng臉書

眭澔平更透露，目前在醫療團隊的照護下，生理指數已穩定，已經能下床，但仍因不明原因出現39.8度高燒，經多項精密檢查仍未找出病因，現正接受神經與感染科聯合治療。此外，他也感謝嚮導當時的悉心照護，讓他才得以熬過在高海拔5460公尺處，等待直升機救援前那個幾乎奪去他性命的夜晚。

對此，外傳野樵旅行社是本次活動的承辦單位，旅行社也在24日緊急發表聲明。

關於外界傳聞野樵是本次眭澔平先生聖母峰活動承辦單位，本公司聲明如下：

1.本公司得知本次攀登活動的消息時間與一般網民無異，均是看報得知，也不知道有此活動。

2.野樵國際旅行致力於國內山岳教育的提升，以及海外健行活動安全維護，近年來以協助完成數千人完成尼泊爾高海拔活動夢想，安全掌握度百分之百，本次眭先生的活動未有安全維護以及基本高度適應常識，亦為本公司所不解，但因純屬個人行為，本公司不予評論。

3.冒險誠可貴，生命價更高，合理的挑戰是冒險，未具備安全管理的挑戰是玩命，兩者有非常顯著的差異，敬請慎選海外健行服務單位。

野樵國際旅行社 總經理楊志明 敬啟

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