快訊

影／三峽車禍民團遊行至交通部抗議 百人雨中高喊3訴求

你中了嗎？3-4月統一發票「千萬特別獎」64557267

秀身分證的時候到了！比5折還強 小人國「這5天」入園超優惠 暢玩整日最低只要293元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／小人國主題樂園提供
圖／小人國主題樂園提供

即將迎來端午連假小人國主題樂園特別推出「身分證對對碰」活動，對中1碼就有優惠，最高還能現省397元（原成人票價690元），比5折還強！

圖／小人國主題樂園提供
圖／小人國主題樂園提供

小人國迷你歐洲區「沙特爾大教堂」。圖／小人國主題樂園提供
小人國迷你歐洲區「沙特爾大教堂」。圖／小人國主題樂園提供

親子旅遊熱點「小人國主題樂園」入園優惠來了！為迎端午連假，小人國於5/30、5/31、6/1、6/7、6/8等五日推出「身分證對對碰」，凡身分證號碼中有「5、3、1、0」即享折扣，對中1碼優惠價493元，對中2碼優惠價393元，若對中3碼則即享293元暢玩。

值得注意的是，身份對對碰活動數字不限順序、不得重複，本人須至現場出示證件購票。更多優惠內容依業者公告為準。

小人國迷你歐洲區「比薩斜塔」。圖／小人國主題樂園提供
小人國迷你歐洲區「比薩斜塔」。圖／小人國主題樂園提供

小人國迷你美洲區展示了迷你版「四大總統像」。圖／小人國主題樂園提供
小人國迷你美洲區展示了迷你版「四大總統像」。圖／小人國主題樂園提供

此外，小人國也特別為端午節設計一系列趣味活動，像是小丑歡樂秀、驚奇泡泡秀及臉部彩繪活動等，絕對能讓大小朋友都玩好玩滿。

兒童臉部彩繪活動，為付費加值服務。圖／小人國主題樂園提供
兒童臉部彩繪活動，為付費加值服務。圖／小人國主題樂園提供

端午限定版造型爆米花。圖／小人國主題樂園提供
端午限定版造型爆米花。圖／小人國主題樂園提供

編輯推薦

連假 親子旅遊 端午節 小人國 主題樂園

相關新聞

台灣航空的驕傲！長榮、星宇榮登「全球最佳商務艙前20名」

根據權威航空評比機構 Skytrax 公布的 2024 年全球航空公司排名，台灣兩大航空品牌再次展現耀眼實力——長榮航空榮登「全球最佳商務艙」第9名，星宇航空也勇奪第20名，雙雙挺進世界頂尖之列，成為台灣航空旅遊的一大榮耀！

秀身分證的時候到了！比5折還強 小人國「這5天」入園超優惠 暢玩整日最低只要293元

比5折還強！即將迎來端午連假，小人國主題樂園特別推出「身分證對對碰」活動，對中1碼就有優惠，最高還能現省397元（原成人票價690元）。

歡慶「美樂蒂50週年」3大活動1次看！生日見面會、Neflix影集與路跑統統有

三麗鷗超人氣角色美樂蒂迎來50週年，這位以甜美笑容與溫柔個性擄獲人心的粉紅兔子，將在台灣掀起一場粉紅風暴！台灣三麗鷗精心策劃一系列限定慶祝活動，從粉絲派對、原創動畫影集首播，到雙城夢幻路跑，邀請大小粉絲一起走入美樂蒂的療癒世界吧！

夏日追雲超療癒！ 薰衣草森林聯名人氣IP「雲朵阿Q」 清爽打造森林系「緩慢追雲季」

今夏最療癒！來一場放慢腳步、深呼吸的旅行提案吧，2025年夏季，台中新社薰衣草森林攜手人氣IP「雲朵阿Q」與療癒系旅宿品牌「緩慢民宿 Adagio」，聯手推出期間限定的《緩慢追雲季》。從藝術裝置、香氛

「TTE台北旅展」最狂優惠亮點！ 24日蘇志燮到場、五星住宿券1.9折、Buffet餐券750元 、極光團親子團統統有

2025年台灣上半年最大旅遊盛會——「第19屆台北國際觀光博覽會（TTE）」，今（5/23）於台北世貿盛大登場，為期四天。展覽集結全球350家參展單位、規模創新高，並同步推出「TTE台北線上旅展」限時

2025福隆國際沙雕藝術季週末開展！ 44座「迪士尼仲夏歡樂祭」主題沙雕迎賓 12歲以下孩童主題搭配可免費入場

【旅奇傳媒/編輯部報導】2025「福隆國際沙雕藝術季」已邁入第18的年頭，今年再次結合迪士尼品牌主題，打造「迪士尼仲夏歡樂祭」主題沙雕展，活動將在05/24~09/30於福隆海水浴場盛大開展，為期超過

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。