秀身分證的時候到了！比5折還強 小人國「這5天」入園超優惠 暢玩整日最低只要293元
即將迎來端午連假，小人國主題樂園特別推出「身分證對對碰」活動，對中1碼就有優惠，最高還能現省397元（原成人票價690元），比5折還強！
親子旅遊熱點「小人國主題樂園」入園優惠來了！為迎端午連假，小人國於5/30、5/31、6/1、6/7、6/8等五日推出「身分證對對碰」，凡身分證號碼中有「5、3、1、0」即享折扣，對中1碼優惠價493元，對中2碼優惠價393元，若對中3碼則即享293元暢玩。
值得注意的是，身份對對碰活動數字不限順序、不得重複，本人須至現場出示證件購票。更多優惠內容依業者公告為準。
此外，小人國也特別為端午節設計一系列趣味活動，像是小丑歡樂秀、驚奇泡泡秀及臉部彩繪活動等，絕對能讓大小朋友都玩好玩滿。
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