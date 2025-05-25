秀身分證的時候到了！比5折還強 小人國「這5天」入園超優惠 暢玩整日最低只要293元

三麗鷗超人氣角色美樂蒂迎來50週年，這位以甜美笑容與溫柔個性擄獲人心的粉紅兔子，將在台灣掀起一場粉紅風暴！台灣三麗鷗精心策劃一系列限定慶祝活動，從粉絲派對、原創動畫影集首播，到雙城夢幻路跑，邀請大小粉絲一起走入美樂蒂的療癒世界吧！

2025-05-24 14:00