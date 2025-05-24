夏日追雲超療癒！ 薰衣草森林聯名人氣IP「雲朵阿Q」 清爽打造森林系「緩慢追雲季」

今夏最療癒！來一場放慢腳步、深呼吸的旅行提案吧，2025年夏季，台中新社薰衣草森林攜手人氣IP「雲朵阿Q」與療癒系旅宿品牌「緩慢民宿 Adagio」，聯手推出期間限定的《緩慢追雲季》。從藝術裝置、香氛好物到森林系體驗旅程，帶你走入自然、釋放壓力，感受心靈與感官的全方位療癒。

台灣藝術家ALAN HONG「雲朵阿Q」聯名薰衣草森林。圖／IG@alan7022814授權

雲朵阿Q夢幻現身！薰衣草森林迎來超萌打卡熱點

在薰衣草森林台中新社園區的花田之巔，高達三米的「雲朵阿Q」充氣拍照裝置成為今夏最萌亮點。隨風搖曳的雲朵阿Q，不僅是拍照的絕佳主角，也象徵著輕盈、無壓力的旅行心情，搭配著園中初夏藍天與花海，為旅人們營造一場視覺與感受雙重享受的森林之旅。

台灣藝術家ALAN HONG「雲朵阿Q」聯名薰衣草森林。圖／IG@alan7022814授權

台灣藝術家ALAN HONG「雲朵阿Q」聯名薰衣草森林。圖／IG@alan7022814授權

療癒系香氛組合限量登場！「緩慢追雲盒」將森林香氣帶回家

除了現場打卡，薰衣草森林的生活選品「薰衣草森林 Select」也推出品牌聯名限定「緩慢追雲盒」。內容包含薰衣草輕盈舒緩霜、生津香草茶及絲瓜絡去角質皂等三款熱銷商品，以香草療癒身心。原價1950元的組合，聯名價僅需650元，讓你輕鬆把森林的放鬆氛圍帶回家。

圖／取自薰衣草森林官網

台灣藝術家ALAN HONG「雲朵阿Q」聯名薰衣草森林。圖／IG@alan7022814授權

台灣藝術家ALAN HONG「雲朵阿Q」聯名薰衣草森林。圖／IG@alan7022814授權

住進森林、一夜好眠，開啟身心覺察之旅

新社薰衣草森林園區佔地超過一公頃，入住其中，晨曦中的蟲鳴鳥叫、薄霧中的芬多精，讓你回歸自然原始節奏，園區更與「本質旅行」合作推出自然瑜伽二日行程，帶領旅人透過呼吸與香草共處，進一步釋放壓力、找回生活平衡。

台灣藝術家ALAN HONG「雲朵阿Q」聯名薰衣草森林。圖／IG@alan7022814授權

圖／取自薰衣草森林官網

「緩慢追雲季」療癒生活的新提案，串聯三大地點與品牌體驗： ．台中新社薰衣草森林：雲朵阿Q巨型裝置登場、森林療癒旅宿 ．屏東緩慢大鵬灣：主題房與策展活動同步進行，帶來海景療癒 ．薰衣草森林 Select 線上商店：推出限量販售「緩慢追雲盒」香氛禮盒

《緩慢追雲季》新社薰衣草森林攜手人氣IP「雲朵阿Q」

活動期間：2025年5月1日 ～ 10月31日

活動地點：薰衣草森林台中新社園區

開放時間：平日 10:30-18:30、假日 10:00-18:30

門票資訊：全票200元（含入園禮），12歲以下兒童、中和里里民、身心障礙者及陪同者可免費入園

會員優惠：加入「森旅人」會員並完成LINE@問卷，即可獲得免費入園券一張！